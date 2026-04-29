Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükseldi.
Bursaspor'un yıldız futbolcusuna dünya devleri talip oldu: Premier Lig'den de ilgi var
Bursaspor’un 19 yaşındaki yıldız futbolcusu, şampiyonlukta önemli rol oynarken Avrupa devlerinin yeniden radarına girdi. Genç file bekçisi, Premier Lig ve Ligue 1 ekiplerinin yakın takibinde olduğunu söyledi.İbrahim Doğanoğlu
Yeşil-beyazlı ekip, sezonu 34 maçta 80 puanla tamamlarken 87 gol atıp kalesinde yalnızca 19 gol gördü.
KEREM MATIŞLI’YA AVRUPA DEVLERİNDEN İLGİ
Bu sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan 19 yaşındaki kaleci Kerem Matışlı, kalesinde yalnızca 9 gol görüp performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç file bekçisine Avrupa'nın dev takımlarının ilgisi sürüyor.
INTER DE TALİP OLMUŞTU
Sezonun ilk yarısında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile İtalya Serie A devi Inter’in, Kerem Matışlı’yı transfer listesine aldığı ve kulüplerin oyuncuyu yakından takip etmek için scout gönderdiği öne sürülmüştü.
Son dönemde ise Premier Lig’in dev kulüplerinin ve Fransa Ligue 1 ekiplerinin genç kaleciyi yeniden takip ettiği iddia ediliyor.
ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ
Bursaspor’un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kerem Matışlı, sezon boyunca gösterdiği performansla takımının başarısına katkı sağladı.
Genç kaleci, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada kulübe olan bağlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Öncelikle çok mutluyuz. Başkanımız, yönetimimiz, biz oyuncular ve taraftarlarımızla birlikte hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadık. Çok büyük emekler harcandı ve bu kupayla emeklerimizi taçlandırdık. Bursaspor’u hak ettiği yerlere taşımaya devam edeceğiz.”
“BURSASPOR’DA HEDEFİM SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU”
Kariyer hedeflerine de değinen Matışlı, önceliğinin Bursaspor olduğunu belirterek, “Şu an Bursaspor’dayım ve burada çok mutluyum. En büyük isteğim, Bursaspor yeniden Süper Lig’e çıktığında da kalede olmak ve burada şampiyonluklar yaşamak. Avrupa hedefim var ama her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum” dedi.
“EN BÜYÜK HAYALİM A MİLLİ TAKIM”
A Milli Takım hedefini de dile getiren genç kaleci, “Bursaspor’da oynayarak A Milli Takım’a gitmek en büyük hayalim. Bu yaşta takip edilmek beni motive ediyor ve daha çok çalışmamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.