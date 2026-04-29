Yılların Türk inşaat devi iflas etti, resmen duyuruldu
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, inşaat ve mühendislik alanında faaliyet gösteren Üç Aks Yapı İnşaat Mühendislik Elektrik Proje Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verdi.Hava Demir
Konkordato Talebi Reddedildi
Mahkeme, 24 Nisan 2026 tarihli kararında şirketin konkordato talebini değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında şirketin kesin mühlet talebi ve konkordato başvurusu reddedildi.
Ayrıca daha önce verilen geçici mühlet kararlarının da kaldırıldığı tespit edildi.
İflas Resmen Açıldı
Mahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi gereğince iflasına hükmetti.
İflasın, 24 Nisan 2026 saat 15.14 itibarıyla resmen açıldığı bildirildi.
Tüm Koruma Tedbirleri Kaldırıldı
Kararla birlikte:
Geçici mühlet kapsamında sağlanan tüm hukuki korumalar sona erdi
İhtiyati tedbir kararları kaldırıldı
Komiserler kurulunun görevi sonlandırıldı
Bu gelişmelerle birlikte şirket üzerindeki tüm konkordato koruma mekanizmaları devre dışı kaldı.
Süreç İflas Dairesine Devredildi
Mahkeme, iflas kararının Ankara İflas Dairesi’ne bildirilmesine hükmetti.
Kararın ayrıca ilgili mevzuat gereği ilan edilmesine ve gerekli kurumlara iletilmesine karar verildi.