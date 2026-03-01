Washington ve Tel Aviv’in İran’a yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, ABD’nin düzenlediği operasyonlarda 48 İranlı liderin öldürüldüğünü öne sürdü. ABD Başkanı ayrıca askeri harekâtın planlanandan daha hızlı ilerlediğini ifade etti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayı ise ülkeye yönelik bombardımanlarda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu duyurdu.