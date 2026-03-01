İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. BEDAŞ, 1 Mart Pazar günü kentin birçok noktasında şebeke bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı kesintilere gidileceğini duyurdu. İşte mega kentte enerji kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelerin güncel listesi...
BEDAŞ'tan 1 Mart açıklaması: İstanbul’da ışıklar sönüyor: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 1 Mart Pazar günü İstanbul’da bakım çalışması kaynaklı planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Birçok ilçeyi kapsayan kesintiler sonrası elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe güncel BEDAŞ kesinti listesi ve saatleri...Derleyen: Hava Demir
