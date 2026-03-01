ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karşı yürütülen operasyonlarda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

CENTCOM’un X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Bazı personel hafif şarapnel yaralanmaları ve beyin sarsıntısı geçirdi; görevlerine dönme sürecindeler. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor ve karşılık verme çabamız sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, ailelerine resmi bildirim yapıldıktan 24 saat sonrasına kadar kamuoyuyla paylaşılmayacağı belirtildi.