İran’ın attığı füzelerden birinin, Dubai’nin en prestijli bölgelerinden Palm Jumeirah’daki lüks bir otele isabet ettiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Tatil cenneti olarak ün salmış bu alanda yaşanan olay, hem yerel halkı hem de turistleri derin paniğe sürükledi. Dubai’de bulunan ünlü isimler de peş peşe paylaşımlarla durumu takipçilerine aktardı.
İran füzeleri Dubai'deki lüks otelleri vurdu: Ünlü isimler mahsur kaldı: Balkondan roketli canlı yayın
İran’ın misilleme füzeleri Dubai’nin Palm Jumeirah’ını vurdu; lüks otellerde yangınlar çıktı, patlamalar yankılandı. Ünlü isimler Hofit Golan, Vicky Pattison ve Laura Anderson mahsur kaldı, sosyal medyadan panik ve güvende kalın çağrıları yaptı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları üzerine İran misilleme başlattı. İran füzelerinden biri Dubai’deki lüks otele vurdu.
Kentteki beş yıldızlı Burj Al Arab oteline ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Patlamalar şehir genelinde yankılanırken, bölgedeki ünlü isimler sosyal medya hesaplarından art arda açıklamalar yaptı.
Hofit Golan, Dubai’ye iner inmez otel balkonundan roket ve patlama görüntülerini paylaştı. Golan, Instagram’da şu ifadeleri kullandı:
“Uçuşlarımız gökyüzü kapandığı için yönlendirildikten sonra eve geldim ve Palm’in dumanla kaplandığını gördüm. Balkonumdan roketleri ve patlamaları görebiliyorum! Şehrin farklı yerlerinde de patlama sesleri duyuluyor. Lütfen güvende kalın.”
"DUBAİ'DE MAHSUR KALDIK"
İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, eşi Ercan Ramadan ile güvende olduklarını ancak büyük endişe yaşadıklarını belirtti. Çiftin Sydney uçuşu planlanıyordu fakat seferler iptal edildi.
Pattison, “Bu akşam Sydney’e uçacaktık. Ancak birçok kişi gibi uçuşumuz iptal edildi ve fiilen Dubai’de mahsur kaldık. Otelimizdeyiz ve güvende olduğumuz söylendi. Durum korkutucu, sosyal medyada dolaşan görüntüler de endişe verici. Sakin kalmaya çalışıyoruz ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmiyoruz” dedi.
'KORKUNÇ BİR DURUM'
Reality şov yıldızı Laura Anderson, iki yaşındaki kızı Bonnie ile Dubai’ye indikten kısa süre sonra patlamaların ortasında kaldı. Anderson, “Korkunç bir durum. Bonnie ve ben iyiyiz” mesajını paylaştı.
Bu yıl Dubai’ye yerleşen iş insanı ve televizyon yüzü Luisa Zissman, evinden “çok sayıda patlama sesi” geldiğini ifade ederek BAE’de yaşayanlara “güvende kalın” çağrısında bulundu.
“SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR“
Love Island” yarışmasıyla tanınan Arabella Chi, evinin üzerinde roketlerin geçtiği anları paylaştı. İş insanı Petra Ecclestone ve eşi Sam Palmer’ın da çocuklarıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde mahsur kaldığı belirtildi.
Fenomen Sophia Peschisolido ise patlama sesini ilk kez duyduğunu söyleyerek “Bir bombanın patlama sesini duyacağımı hiç düşünmezdim. Çok korkutucu” ifadelerini kullandı.