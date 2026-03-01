İran füzeleri Dubai'deki lüks otelleri vurdu: Ünlü isimler mahsur kaldı: Balkondan roketli canlı yayın

İran’ın attığı füzelerden birinin, Dubai’nin en prestijli bölgelerinden Palm Jumeirah’daki lüks bir otele isabet ettiği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Tatil cenneti olarak ün salmış bu alanda yaşanan olay, hem yerel halkı hem de turistleri derin paniğe sürükledi. Dubai’de bulunan ünlü isimler de peş peşe paylaşımlarla durumu takipçilerine aktardı.