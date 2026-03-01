Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İran’ın ülkeye yönelik pervasız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını ele aldıklarını belirten von der Leyen, gerilimin daha da tırmanma riskine dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“Bu nedenle İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor. İstikrarı yeniden tesis eden ve kalıcı bir çözümün yolunu açan bir geçiş. Bu, İran’ın askeri nükleer ve balistik füze programlarının durdurulması ile hava, kara ve denizdeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sona erdirilmesi anlamına gelmelidir. Her şeyden önce, İran’ın cesur halkının demokratik özlemlerini yansıtmalı ve desteklemelidir.”

Von der Leyen, bölgesel istikrarı korumak ve gerilimi azaltmak için Katar’ın yanı sıra Suudi Arabistan ile de yakından çalışacaklarını vurguladı.