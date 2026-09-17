Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Haftanın ilk randevusunda Bandırmaspor, kendi sahasında Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada santra, saat 16.00'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre ligdeki sekizinci haftanın müsabaka planı şöyle:

YARIN:

16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Muğla Atatürk)

19 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman Şehir)

20 EYLÜL PAZAR:

17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)

17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor (21 Kasım Şehir)

20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK (Antalya)