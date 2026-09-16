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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Marsilya ile ilgili gündeme gelen bir iddia dikkat çekti.

Marsilya'nın Avrupa Ligi'nden çekilmeyi düşündüğü iddiası kısa sürede büyük yankı uyandırsa da kulübün bu durumu daha önce değerlendirdiği ve karara bağladığı ortaya çıktı.

MARSİLYA BU DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Geçmiş yıllardan biriken yüksek finansal açığı nedeniyle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun denetimi altında bulunan Marsilya'ya haziran ayında 10 milyon Euro para cezası verildiği ve mali durumunu düzeltmesi için bir yıllık denetim süresi tanınmıştı.

Fransız basını, bu süreçte Marsilya yönetiminin finansal fair-play üzerindeki baskıyı azaltmak, bütçeyi küçültmek ve ligde Şampiyonlar Ligi bileti hedefi doğrultusunda ilerlemek amacıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılmama seçeneğini de değerlendirdiğini yazdı.

AVRUPA LİGİ İÇİN KARAR DEĞİŞMEDİ

Kulüp içerisinde yapılan değerlendirmelerin ardından Marsilya, Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam etme kararı aldı.

Bu kararın alınmasında kulübün Avrupa'daki imajı ve taraftarların gösterebileceği tepkinin yanı sıra teknik direktör Bruno Génésio'nun Avrupa kupalarında mücadele etme isteğinin de etkili olduğu belirtildi.

Avrupa Ligi'nin sağlayabileceği ekonomik gelir de yönetimin değerlendirdiği başlıklardan biri oldu.

İLK RAKİP BEŞİKTAŞ

Finansal koşullara ve kadro tescili konusunda karşılaştığı kısıtlamalara rağmen Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Marsilya, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına yarın saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda temsilcimiz Beşiktaş karşısında çıkacak.