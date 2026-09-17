Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın köşesine taşıdığı detaylara göre, Orta Vadeli Program (OVP) ve İŞKUR’un yeni yayımladığı "Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama yönlendirilme işlemleri" genelgesi kapsamında, devlet yardımlarının istihdamla bağı güçlendiriliyor.
Çalışmak istemeyenin 1 yıl maaşı kesilecek: Sosyal yardımlarda yeni dönem
Sosyal yardımlardan yararlanan ancak çalışabilir durumda olan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. İŞKUR'un yeni yayımladığı genelgeye göre; çalışmak istemeyenin bir yıllık maaşı kesiliyor.Gülsüm Hülya Sundu
Yeni düzenlemeyle, çalışabilir durumda olmasına rağmen devlet yardımlarıyla geçinmeyi tercih eden ve "iradi işsizlik" olarak tanımlanan durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yeni nesil sosyal yardım-istihdam modelinin merkezinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile İŞKUR'un entegrasyonu yer alıyor.
Son bir yıl içerisinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış, 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olan vatandaşlar, SYDV tarafından doğrudan İŞKUR’a bildirilecek.
Vatandaşlar, profillerine uygun açık iş ilanlarına yönlendirilecek veya İŞKUR’un mesleki beceri geliştirme (aktif işgücü piyasası) programlarına dahil edilecek.
Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, sosyal yardım alan kişilere İŞKUR tarafından yönlendirildikleri işleri veya kursları en fazla 3 kez reddetme hakkı tanınacak.
İşe yönlendirmeyi kabul etmeyen, yönlendirilmesine rağmen işvereniyle görüşmeye gitmeyen, sunulan iş teklifini reddeden veya mesleki eğitim programlarına başlamayan vatandaşların durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilecek. Bu kişilerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
Türkiye'de halihazırda engelli bakımından elektrik ve doğalgaz desteğine kadar 44 ayrı kalemde sosyal yardım programı bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla sosyal yardım harcamalarının 587,1 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor.
Yaklaşık 4 milyon hanenin ve toplamda 15 milyona yakın kişinin yararlandığı bu sistemde ana kriter; hane içinde kişi başına düşen aylık net gelirin asgari ücretin üçte birinden (güncel olarak 9.358 TL) az olması.
Ekonomi yönetiminin devreye aldığı bu yeni eylem planıyla, hem bütçe üzerindeki devasa sosyal yardım yükünün hafifletilmesi hem de çalışabilir durumdaki nüfusun ekonomiye ve üretime kazandırılması amaçlanıyor.