Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verilen soru önergesinde, belirli bir hizmet süresini tamamlayan kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunup bulunmadığı soruldu.