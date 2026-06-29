Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar

Bir meslek grubuna daha 160'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı sağlayan yeşil pasaport imkanı sunuluyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar - Resim: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklife göre, bir meslek grubuna daha yeşil pasaport imkanı sağlanacak.

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Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar - Resim: 2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türk sivil havacılığının uluslararası başarılarında önemli pay sahibi olan pilotlar ve kabin memurlarının taleplerine ilişkin hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu

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Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar - Resim: 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verilen soru önergesinde, belirli bir hizmet süresini tamamlayan kokpit ve kabin ekiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunup bulunmadığı soruldu.

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Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar - Resim: 4

Önergede ayrıca, uçuş ekiplerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar, uluslararası hareket kabiliyetini artıracak yeni uygulamalar ile yurt dışı görevlerinde karşılaşılan vize ve giriş prosedürlerinden kaynaklanan sorunların azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi talep edildi.

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Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: Vizesiz uçacaklar - Resim: 5

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil eden kokpit ve kabin ekiplerimizin haklarının ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi.

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