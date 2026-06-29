Şubat ayından bu yana resmi olarak uygulanan ancak kamuoyunda yeterince bilinmeyen düzenlemeye göre, engelli araç sahipleri trafik sigortası primlerini yüzde 20’ye varan indirimlerle çok daha makul seviyelere çekebiliyor.
Trafik sigortasında 22 bin TL birden düşüyor: Birçok kişi detayı bilmiyor
Trafik sigortasında şubat ayından bu yana yürürlükte olan ancak vatandaşların çoğunun bilmediği büyük bir indirim fırsatı var. Engelli araç sahiplerine yüzde 20’ye varan prim indirimi tanınırken, bu hakkın aktif olması için acenteye bizzat bildirim yapılması şartı koşuluyor. İşte tüm detaylar...Züleyha Öncü
Acenteye Söylemeyen Yandı, Otomatik Değil, Bildirim Şart!
NTV'de yer alan habere göre, söz konusu tarihi indirimden faydalanmak isteyen araç sahiplerinin, poliçe düzenlenmesi sırasında durumlarını sigorta acentelerine kesinlikle bildirmeleri gerekiyor.
Sigorta şirketlerinin sistemi otomatik olarak bu indirimi tanımlamadığı için, vatandaşın başvuru anında engelli durumunu beyan etmesiyle birlikte indirim ancak manuel ve aktif olarak devreye alınıyor.
Riskli Basamakta Tam 22 Bin Liralık Fark
Uygulama kapsamında trafik sigortası primlerinde dudak uçuklatan düşüşler yaşanıyor. Yapılan resmi hesaplamalara göre, İstanbul’da hasarsızlık basamağında bulunan standart bir araç için 9 bin 210 TL olan yıllık prim tutarı, engelli indirimi arandığında 7 bin 368 TL’ye kadar geriliyor.
En riskli gruptaki araçlar için 55 bin 262 TL seviyesindeki prim tutarı, yüzde 20’lik engelli indirimi kalemi uygulandığında tam 33 bin 249 TL’ye kadar düşüyor ve vatandaşın cebinde tam 22 bin 13 TL kalıyor.
Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını desteklemek adına sağlanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyetlerine ek olarak getirilen bu sigorta avantajı, maliyetleri düşürmek için büyük önem arz ediyor.
Uzmanlar, sigorta poliçesi kesilirken her satırın dikkatle kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyarıyor.
Şikayet Hakkı Bulunuyor
İndirimin uygulanmaması durumunda vatandaşların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (SEDDK) şikâyette bulunabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, hak kaybı yaşanmaması için poliçe düzenlenirken detayların dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.