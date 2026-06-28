İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu kontrolleri atlamayın

TRAMER KAYDINI MUTLAKA SORGULAYIN

TGRT Haber'in haberine göre, ikinci el araç alırken ilk yapılması gereken işlemlerden biri TRAMER kaydını kontrol etmek. Bu kayıt sayesinde aracın geçmişte hasar alıp almadığı, hangi parçalarının işlem gördüğü ve sigorta şirketine bildirilen hasar tutarı öğrenilebiliyor.