Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası her geçen yıl büyürken, sıfır araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle milyonlarca kişi ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak uzmanlar, araç alımında yapılan basit ihmallerin alıcılara binlerce liralık masraf çıkarabileceği uyarısında bulunuyor.
İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu kontrolleri atlamayın
Uzmanlar, ikinci el araç alırken yalnızca fiyat ve kilometreye odaklanmanın büyük maddi kayıplara yol açabileceğini belirtiyor. TRAMER kaydı, kilometre, boya kalınlığı, şase ve motor numarası ile alt takım kontrolünün satın alma öncesinde mutlaka yapılması gerektiği vurgulanıyor. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
TRAMER KAYDINI MUTLAKA SORGULAYIN
TGRT Haber'in haberine göre, ikinci el araç alırken ilk yapılması gereken işlemlerden biri TRAMER kaydını kontrol etmek. Bu kayıt sayesinde aracın geçmişte hasar alıp almadığı, hangi parçalarının işlem gördüğü ve sigorta şirketine bildirilen hasar tutarı öğrenilebiliyor.
Ancak uzmanlar, tüm hasarların TRAMER kayıtlarına yansımayabileceğini, bu nedenle tek başına yeterli olmadığını belirtiyor.
KİLOMETRE HİLESİNE DİKKAT
İkinci el piyasasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri kilometre düşürme işlemi. Yetkili servis bakım kayıtları, aracın gerçek kilometresini doğrulamada önemli rol oynuyor. Ayrıca direksiyon, vites topuzu ve pedallardaki aşınma da kilometrenin doğruluğu konusunda önemli ipuçları veriyor.
BOYA KALINLIĞI ÖLÇÜLMELİ
Boya kalınlığı ölçümü, aracın geçmişte kaza geçirip geçirmediğini anlamanın en güvenilir yöntemlerinden biri olarak gösteriliyor. Fabrika çıkışlı araçlarda boya kalınlığı genellikle 90-130 mikron arasında değişirken, daha yüksek değerler boya veya kaporta işlemi yapıldığını gösterebiliyor.
ŞASE VE MOTOR NUMARASINI KONTROL EDİN
Ruhsatta yer alan şase ve motor numaralarının araç üzerindeki bilgilerle birebir uyuşması gerekiyor. Numaralarda silinme, kazınma veya farklılık bulunması, aracın geçmişiyle ilgili ciddi risklere işaret edebiliyor.
MOTORU SOĞUKKEN ÇALIŞTIRIN
Uzmanlar, aracı ilk kez görmeye giderken motorun önceden çalıştırılmamasını tavsiye ediyor. Soğuk motorda ortaya çıkan sesler, rölanti düzensizliği ve egzozdan çıkan dumanın rengi motorun genel durumu hakkında önemli bilgiler veriyor.
ALT TAKIM KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEYİN
Aracın alt takımı, en fazla yıpranan ve yüksek onarım maliyeti çıkarabilecek bölümler arasında yer alıyor. Rot, amortisör, salıncak ve burçlar gibi parçaların ekspertiz sırasında detaylı şekilde incelenmesi öneriliyor.
Test sürüşünde direksiyon titremesi, fren sırasında aracın yana çekmesi veya kasislerde gelen sesler alt takım arızalarının habercisi olabiliyor.
Uzmanlar, ikinci el araç satın almadan önce mutlaka kapsamlı ekspertiz yaptırılmasını ve tüm kontrollerin eksiksiz şekilde tamamlanmasını öneriyor.