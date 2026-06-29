Yeniçağ Gazetesi
29 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme

29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme

Pazartesi sendromunu unutturacak dinamik bir haftanın kapıları aralanıyor. Gökyüzünde yenilenen enerjiler, tüm burçları hem kariyer planlarında hem de ilişkilerinde stratejik adımlar atmaya davet ediyor; bugün harekete geçen, geleceğini şekillendiriyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 1

KOÇ

İş hayatınızda bir süredir askıda bekleyen, canınızı sıkan o belirsizlik bugün nihayet çözülüyor. Üstelik üst yöneticilerinizden alacağınız ani bir takdir veya prim, terfi gibi bir onay haberi haftaya bomba gibi başlamanızı sağlayacak.

1 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 2

BOĞA

Kişisel yeteneklerinizi ve kaynaklarınızı nasıl değerlendirebileceğinizi sorgulayacağınız bir gün. Üretkenliğiniz oldukça yüksek; yarım kalmış işlerinizi pratik çözümlerle hızla sonuçlandırabilirsiniz.

2 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 3

İKİZLER

Uzun süredir üzerinde çalıştığınız ama bir türlü istediğiniz çıkışı yakalayamadığınız o proje veya fikir, bugün tam da istediğiniz kişilerin dikkatini çekiyor. Telefon trafiğiniz öyle bir teklifle hareketlenecek ki tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız.

3 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 4

YENGEÇ

Ruhsal olarak kendinizi baskı altında hissettiğiniz o kasvetli hava dağılıyor. İçinizdeki enerjinin aniden yükseldiğini hissedeceğiniz, size yük olan bir konunun kendi kendine çözüldüğünü göreceğiniz mucizevi bir rahatlama günü.

4 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 5

ASLAN

Sosyal çevrenizden ya da iş ortaklıklarınızdan gelecek çok güçlü bir destek var. Geleceğe dair hayalini kurduğunuz o büyük adım için ihtiyacınız olan kapı, bugün nüfuzlu bir tanıdığınız sayesinde ardına kadar açılıyor.

5 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 6

BAŞAK

Kariyerinizde adeta bir dönüm noktası yaşanabilir. Emeklerinizin görülmediğini düşündüğünüz anda, herkesin içinde parlayacağınız ve otoritenizi kanıtlayacağınız çok prestijli bir görev veya teklif önünüze gelecek.

6 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 7

TERAZİ

Hayatınıza taze bir soluk getirecek o seyahat, eğitim veya yurt dışı fırsatı bugün netleşiyor. Rutin hayatın boğuculuğundan kaçmanızı sağlayacak bu gelişme, vizyonunuzu ve enerjinizi tamamen değiştirecek.

7 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 8

AKREP

Finansal bir krizin veya uzun süredir canınızı sıkan bir borç/alacak davasının tamamen lehinize sonuçlanacağı gün bugündür. Sırtınızdaki o büyük maddi yükün kalkmasıyla derin bir nefes alacaksınız.

8 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 9

YAY

İlişkiler konusunda ayaklarınızı yerden kesecek o gelişme kapıda! Partnerinizle aranızdaki buzlar tamamen eriyor ya da yalnızsanız, hayatınızın akışını değiştirecek o özel insanla pürüzsüz ve heyecan verici bir iletişimin temelleri atılıyor.

9 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 10

OĞLAK

İş ortamınızdaki o yoğun ve kaotik hava, yerini harika bir düzene bırakıyor. İşinizi kolaylaştıracak çok pratik bir çözüm keşfedeceksiniz veya iş yükünüzü hafifletecek harika bir ekip desteği alarak günü çok rahat kapatacaksınız.

10 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 11

KOVA

Aşk hayatınızda ve yaratıcı işlerinizde tam anlamıyla bir şans patlaması yaşıyorsunuz. Hayatın tadını çıkarmanızı sağlayacak, uzun süredir aradığınız o büyük heyecan ve neşe, gün içinde alacağınız sürpriz bir mesajla kapınızı çalacak.

11 12
29 Haziran günlük burç yorumları: Pazartesi sendromunu unutturacak o gelişme - Resim: 12

BALIK

Aile içi bir küslüğün bitmesi veya evinizle ilgili (taşınma, mülk alımı, dekorasyon) çok istediğiniz bir konunun tereyağından kıl çeker gibi çözülmesi bugün evinizdeki huzuru maksimuma çıkaracak.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro