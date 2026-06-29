Düşük tansiyona karşı doğal destek: Ayranın içine bir kaşık eklemek yeterli

Halk arasında sıkça önerilen yöntemlerden biri de ayranın içine bir tatlı kaşığı çörek otu eklenerek tüketilmesi. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olan çörek otu besleyici bir gıda olsa da, düşük tansiyonu tedavi ettiğini gösteren güçlü bilimsel kanıtlar bulunmamakta.