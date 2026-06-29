Düşük tansiyonun kontrol altına alınmasında yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve doktorun önerdiği yaşam tarzı değişiklikleri önemli rol oynar. Doğal besinler destekleyici olabilir ancak tek başına tedavi yerine geçmez.
Düşük tansiyona karşı doğal destek: Ayranın içine bir kaşık eklemek yeterli
Düşük tansiyon, gün içerisinde halsizlik, baş dönmesi, bitkinlik ve enerji kaybı gibi şikayetlere yol açabilen yaygın sağlık sorunlarından biri. Öğün atlamak veya yetersiz sıvı tüketmek bu belirtilerin daha da belirginleşmesine neden olabilir. İşte tansiyonu destekleyebilecek doğal yöntemler...Cemile Kurel
Bu noktada ayran, içerdiği sıvı ve elektrolitler sayesinde düşük tansiyon yaşayan kişiler için tercih edilen içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle sodyum içeriği nedeniyle bazı kişilerde tansiyonun kısa süreli olarak desteklenmesine katkı sağlayabilir.
Halk arasında sıkça önerilen yöntemlerden biri de ayranın içine bir tatlı kaşığı çörek otu eklenerek tüketilmesi. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olan çörek otu besleyici bir gıda olsa da, düşük tansiyonu tedavi ettiğini gösteren güçlü bilimsel kanıtlar bulunmamakta.
Bu karışımı hazırlamak oldukça pratik. Bir bardak taze ayranın içerisine bir tatlı kaşığı çörek otu ekleyip karıştırmanız yeterli. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış taze nane ilave ederek hem aromasını hem de ferahlığını artırabilirsiniz.
Ancak düşük tansiyona sık sık bayılma, şiddetli baş dönmesi, göğüs ağrısı ya da nefes darlığı gibi belirtiler eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü bu durum, altta yatan farklı bir sağlık probleminin habercisi olabilir.
Doğal besinler sağlıklı yaşamı destekleyebilir ancak hiçbir besin ya da karışım tek başına hastalıkları tedavi etmez. Düşük tansiyonun güvenli şekilde yönetilebilmesi için düzenli doktor kontrolleri ve uzman önerileri her zaman öncelikli olmalı.