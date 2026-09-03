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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed SF ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

SAĞ OMZUNDA KANAMA VE KEMİK ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuya yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."