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Kaynak: İHA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenmanda futbolcular ilk olarak salonda kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular, hazırlık programı kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanın son bölümünde kum zeminde eğlenceli oyunlar gerçekleştirilirken, futbolcuların moralli görüntüsü dikkat çekti. Çalışmanın tamamlanmasının ardından oyuncular denize girerek dinlendi.

Bordo-mavili ekibin yeni transferi Cabral ile milli takım görevinden dolayı izinli olan Pina da takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek.