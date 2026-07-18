Trabzonspor, milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar’ın transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüp, yeni sezon öncesi savunma hattını önemli bir isimle güçlendirdi.
BONSERVİS 6 TAKSİTTE ÖDENECEK
Transfer kapsamında Trabzonspor, oyuncunun eski kulübüne 1,75 milyon euro bonservis bedelini 6 taksit halinde ödeyecek.
3+1 yıllık imza
Cenk Özkaçar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
MAAŞI AÇIKLANDI
Tecrübeli savunmacı, ilk üç sezonda yıllık 1,25 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Sözleşmede yer alan opsiyon maddesinin kullanılması halinde ise Özkaçar’ın 2029-2030 sezonundaki maaşı 1,35 milyon euroya yükselecek.
Trabzonspor, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.