Yeniçağ Gazetesi
18 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek

Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar silsilesi durdurulamıyor. ABD-İran arasındaki gerilimin artmasınının ardından 88,1 dolara fırlayan Brent Petrol, vatandaşa zam olarak dönecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 1

10 gün önce 66 liradan satılan motorinin litresine, 8 günde 7 lira zam gelmişti. Bugün 73 lira seviyelerinden satılan motorine Pazartesi günü bir zam daha gelecek.

1 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 2

Motorine pazartesi günü beklenen zammın ardından motorinin litre fiyatı 75 liraya dayanacak.

2 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 3

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorine pazartesi gününden geçerli olmak üzere 1,12 lira zam gelecek.

3 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 4

Zam pazartesiyi salıya bağlayan gece pompaya yansıyacak

4 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 5

18 Temmuz Cumartesi günü akaryakıt fiyatları şöyle:

5 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 6

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.69 TL
Motorin: 73.13 TL
LPG: 31.19 TL

6 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 7

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 65.54 TL
Motorin: 72.98 TL
LPG: 30.59 TL

7 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 8

Ankara:
Benzin: 66.66 TL
Motorin: 74.25 TL
LPG: 31.29 TL

8 9
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek - Resim: 9

İzmir:

Benzin: 66.94 TL
Motorin: 74.52 TL
LPG: 31.19 TL

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro