10 gün önce 66 liradan satılan motorinin litresine, 8 günde 7 lira zam gelmişti. Bugün 73 lira seviyelerinden satılan motorine Pazartesi günü bir zam daha gelecek.
Akaryakıta gelecek zam pompayı sallayacak: 75 lirayı devirecek
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar silsilesi durdurulamıyor. ABD-İran arasındaki gerilimin artmasınının ardından 88,1 dolara fırlayan Brent Petrol, vatandaşa zam olarak dönecek.Yunus Arıkan
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Motorine pazartesi günü beklenen zammın ardından motorinin litre fiyatı 75 liraya dayanacak.
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Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorine pazartesi gününden geçerli olmak üzere 1,12 lira zam gelecek.
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Zam pazartesiyi salıya bağlayan gece pompaya yansıyacak
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18 Temmuz Cumartesi günü akaryakıt fiyatları şöyle:
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İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 65.69 TL
Motorin: 73.13 TL
LPG: 31.19 TL
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İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 65.54 TL
Motorin: 72.98 TL
LPG: 30.59 TL
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Ankara:
Benzin: 66.66 TL
Motorin: 74.25 TL
LPG: 31.29 TL
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İzmir:
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 74.52 TL
LPG: 31.19 TL
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