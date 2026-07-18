Turizm için vize kurallarını tamamen değiştirdiler: Türkler de başvurabilir

Ancak bu esneklik, sıkı finansal denetim şartlarını da beraberinde getirdi. Yeni dönemde bu uzun süreli vizeye başvuracak kişilerin pasaport ve seyahat belgelerinin yanı sıra, başvurudan önceki son 6 ay boyunca banka hesaplarında kesintisiz olarak en az 4 bin dolar (veya karşılığı döviz/TL) bakiye bulundurduklarını resmi dökümlerle ispatlamaları zorunlu kılındı.