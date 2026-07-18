En düşük emekli maaş zammında kara müjde: Zam farkları ne zaman yatacak?

Durum böyleyken, emeklilere yönelik bir iyileştirme yahut refah payı artışı hükümetin gündeminde yer almıyor. Öyle ki bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 ayda yüzde 17,76 oranında bir zam farkı verildi. Ancak bu fark sadece geçmiş 6 aylık dönemin kayıplarını kapatmaya yetecek; önümüzdeki 6 ayda ise enflasyon karşısındaki uçurum giderek daha da açılacak.