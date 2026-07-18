Açlık sınırının 35 bin TL’ye dayandığı bir ekonomik ortamda, emeklilerin aldıkları maaşla geçinebilmesi artık neredeyse imkansız hale geldi. Geçinemeyen yüz binlerce emekli, evine ekmek götürebilmek amacıyla ilerlemiş yaşlarına rağmen çalışmaya devam ediyor.
En düşük emekli maaş zammında kara müjde: Zam farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşını alan milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı maaş farkı ödemelerine çevrildi. Yasa Meclis’ten geçmesine rağmen maaş ödemesi bu ay 20 bin TL rakamında alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yasanın onaylanması gerekiyor. Peki ne zaman yatırılacak.Süleyman Çay
Durum böyleyken, emeklilere yönelik bir iyileştirme yahut refah payı artışı hükümetin gündeminde yer almıyor. Öyle ki bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 ayda yüzde 17,76 oranında bir zam farkı verildi. Ancak bu fark sadece geçmiş 6 aylık dönemin kayıplarını kapatmaya yetecek; önümüzdeki 6 ayda ise enflasyon karşısındaki uçurum giderek daha da açılacak.
Emeklilerin kafasını kurcalayan ve mağduriyet yaratan en büyük sorunlardan biri de "kök aylık" meselesi oldu. Kök aylık; bir emeklinin SGK sisteminde kayıtlı olan, yıllar içindeki prim ödemeleri ile gün kazançlarına göre belirlenen gerçek maaşıdır. Emeklilerin yaşadığı kök aylık sorunu, bu gerçek maaşların devlet tarafından belirlenen taban aylık seviyesinin altında kalmasıyla senelerdir kronik bir hal aldı.
Örnek vermek gerekirse: Kök maaşı 17 bin TL olan bir emeklinin, yüzde 17,75'lik zamla alacağı tutar normalde 20 bin 17,5 TL olmalı. Ancak taban aylık uygulaması nedeniyle maaşlar yine sınırda kalıyor.
En düşük emekli maaşları (taban aylık) yasal bir düzenlemeyle seyyanen yükseltiliyor. Her sene olduğu gibi AK Parti kanadı, bu sorunu kökten çözmek yerine TBMM’de geçici yasal düzenlemeler yapma yoluna gidiyor.
3 Temmuz’da netleşen maaş zam farklarında en düşük emekli aylığı için düzenleme tam 11 gün sonra Meclis’ten geçerek yasalaştı. Ancak Meclis’ten geçse de emeklinin hayatında ne değişecek? Milyonlarca emekli, yüksek enflasyonun altında ezilmeye ne yazık ki devam edecek.
Netleşen en düşük emekli maaş farkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandığında tam anlamıyla yürürlüğe girmiş olacak.
Son günlerde iktidara yakın medyanın, 17 Temmuz’da başlayan normal emekli maaşı ödemelerini "zamlı maaşlar yatıyor" şeklinde servis etmesi ise kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Çünkü en düşük emekli aylığı alanlar şu anda zamlı maaşlarını alamıyor. Yüksek maaş alanların ise farkları 17 Temmuz ile 25 Temmuz arasında yatırılıyor.
Zam farklarının bu ayki maaş takvimine yetişmesi zor görünüyor; ödemelerin yapılabilmesi için öncelikle Cumhurbaşkanlığı onayının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. En düşük emekli maaş zam farklarının Ağustos ayında olması Ankara kulislerinde bekleniyor.
Emekliler, kök aylık sorununun her yıl geçici formüllerle geçiştirilmesinden oldukça rahatsız. Bu konuda iktidardan kalıcı ve adil bir düzenleme talep ediliyor. Maaşlar arasındaki adaletsizlik gün geçtikçe büyürken, bazı emekli grupları ise "seçim" sandığını işaret ederek iktidara yönelik uyarılarını açıkça dile getiriyor.