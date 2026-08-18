Hücum hattını Darwin Nunez ile güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Uruguaylı futbolcunun transferinde yaşanan pürüzler nedeniyle henüz santrfor konusunda henüz sonuca ulaşamadı. Bordo-Mavililerin gündemine bu süreçte sürpriz bir isim geldi.

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TRABZONSPOR'A KARIM BENZEMA ÖNERİSİ

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Karim Benzema, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

38 yaşındaki Fransız yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiği ve bu süreçte Bordo-Mavili kulübe teklif edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un Benzema önerisine nasıl bir yanıt vereceği ise henüz gizemini koruyor.

Trabzonspor'da sürpriz transfer gelişmesi: Nunez derken Benzema... - Resim : 2

BENZEMA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve 2022 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema'nın Al-Hilal'den ayrılması bekleniyor.

15 MAÇTA 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Al Hilal'de 15 maçta forma giyen Benzema 10 gol, 5 asistlik performansıyla etkiletici bir form yakalamıştı.

Kariyeri boyunca toplamda 896 maça çıkan Benzema 486 gol atıp 205 asist yaptı.