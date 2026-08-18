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Hücum hattını Darwin Nunez ile güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Uruguaylı futbolcunun transferinde yaşanan pürüzler nedeniyle henüz santrfor konusunda henüz sonuca ulaşamadı. Bordo-Mavililerin gündemine bu süreçte sürpriz bir isim geldi.

TRABZONSPOR'A KARIM BENZEMA ÖNERİSİ

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Karim Benzema, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

38 yaşındaki Fransız yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizliğin devam ettiği ve bu süreçte Bordo-Mavili kulübe teklif edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un Benzema önerisine nasıl bir yanıt vereceği ise henüz gizemini koruyor.

BENZEMA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve 2022 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema'nın Al-Hilal'den ayrılması bekleniyor.

15 MAÇTA 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Al Hilal'de 15 maçta forma giyen Benzema 10 gol, 5 asistlik performansıyla etkiletici bir form yakalamıştı.

Kariyeri boyunca toplamda 896 maça çıkan Benzema 486 gol atıp 205 asist yaptı.