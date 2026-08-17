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Kaynak: İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasıyla teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında takımının başında yer alacak.

Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu açısından kritik önem taşıyan mücadele, Fatih Tekke'nin kariyerinde de yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

FUTBOLCU OLARAK AVRUPA'DA 2 KUPA KAZANDI

Fatih Tekke, teknik direktör olarak ilk kez çıkacağı Avrupa sahnesinde futbolculuk döneminde önemli başarılar yaşamıştı.

Zenit St. Petersburg forması giyen Tekke, Rus ekibiyle UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarını kazandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve Bordo-Mavili formayla da önemli başarılara imza atan Tekke, yıllar sonra Avrupa arenasına bu kez teknik direktör olarak adım atacak.

İLK TAM SEZONUNDA TRABZONSPOR'A KUPA KAZANDIRDI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2025-2026 sezonunu Süper Lig'de 3. sırada tamamladı. Bordo-Mavililer aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Böylece Trabzonspor'daki ilk tam sezonunda kupa sevinci yaşayan Tekke, takımına Avrupa kupaları biletini de kazandırdı.

2024-2025 sezonunda Trabzonspor'un başında 11 lig karşılaşmasına çıkan Tekke, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

LİGDE 2.03 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Fatih Tekke, 2025-2026 sezonunda ise Trabzonspor'un başında Süper Lig'de 34 karşılaşmada görev yaptı.

Bordo-Mavililer bu maçlarda 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 69 puan topladı. Tekke'nin bu dönemde ligdeki puan ortalaması 2.03 oldu.

Teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig ve 1. Lig'de toplam 240 resmi karşılaşmada görev yapan Tekke, 84 galibiyet, 75 beraberlik ve 81 mağlubiyet yaşadı.

Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte 48 yaşındaki teknik adamın kariyerine yeni bir başlık daha eklenecek. Futbolcu olarak kupalar kazandığı Avrupa sahnesinde Tekke, bu kez Trabzonspor'un teknik direktörü olarak başarı arayacak.