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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mayıs'ta gözaltına alınan ve tutuklanan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kütahyalı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında yürütülen incelemeler devam ederken, Kütahyalı'nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak tutukluluğa itiraz etti.

İtiraz sürecinde dosyaya, Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmadaki konumuna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu sunuldu.

Mahkeme, bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından Kütahyalı hakkında tahliye kararı verdi.

SÜREÇ DEVAM EDECEK

Tahliye kararına rağmen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Kütahyalı hakkındaki adli sürecin ilerleyen aşamalarda savcılık ve mahkeme tarafından sürdürüleceği belirtildi.