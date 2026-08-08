Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Göztepe ile oynadığı İsmail Köybaşı’nın jübile maçında sakatlık şoku yaşadı.
Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Noah Saviolo, karşılaşmanın henüz ilk bölümünde yaşadığı pozisyonun ardından oyuna devam edemedi.
SAVIOLO 20. DAKİKADA SAKATLANDI
Karşılaşmanın 20. dakikasında Göztepe kalecisi Arda’nın müdahalesinin ardından yerde kalan Noah Saviolo, sakatlık yaşadı.
Yapılan kontrollerin ardından Portekizli futbolcunun karşılaşmaya devam edemedi ve Trabzonspor zorunlu oyuncu değişikliğine gitti.
🚨 Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda'nın müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.— A Spor (@aspor) August 8, 2026
🔃 Metehan Mimaroğlu, Portekizli oyuncunun yerine oyuna dahil oldu. pic.twitter.com/1jdpyCq6uH
YERİNE METEHAN MİMAROĞLU GİRDİ
Sakatlanan Saviolo’nun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna girdi.
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yaşanan sakatlık, bordo-mavili ekipte endişe yarattı.
Saviolo’nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.
8.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Trabzonspor, Noah Jose Saviolo’yu Portekiz ekibi Vitoria’dan 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
JABOL-FOLCAELLI DE SAKATLANMIŞTI
Trabzonspor’da yeni sezon öncesinde bir başka sakatlık da Tim Jabol-Folcaelli’den gelmişti.
Hazırlık maçında ayağına aldığı darbenin ardından ameliyat edilen oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken Saviolo’nun da Göztepe karşısında oyuna devam edememesiyle bordo-mavililer, sezonun başlamasına kısa süre kala ikinci sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldı.