Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Göztepe ile oynadığı İsmail Köybaşı’nın jübile maçında sakatlık şoku yaşadı.

Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Noah Saviolo, karşılaşmanın henüz ilk bölümünde yaşadığı pozisyonun ardından oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Göztepe kalecisi Arda’nın müdahalesinin ardından yerde kalan Noah Saviolo, sakatlık yaşadı.

Yapılan kontrollerin ardından Portekizli futbolcunun karşılaşmaya devam edemedi ve Trabzonspor zorunlu oyuncu değişikliğine gitti.

🚨 Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda'nın müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



🔃 Metehan Mimaroğlu, Portekizli oyuncunun yerine oyuna dahil oldu. pic.twitter.com/1jdpyCq6uH