Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Göztepe ile oynadığı İsmail Köybaşı’nın jübile maçında sakatlık şoku yaşadı.

Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Noah Saviolo, karşılaşmanın henüz ilk bölümünde yaşadığı pozisyonun ardından oyuna devam edemedi.

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SAVIOLO 20. DAKİKADA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 20. dakikasında Göztepe kalecisi Arda’nın müdahalesinin ardından yerde kalan Noah Saviolo, sakatlık yaşadı.

Yapılan kontrollerin ardından Portekizli futbolcunun karşılaşmaya devam edemedi ve Trabzonspor zorunlu oyuncu değişikliğine gitti.

YERİNE METEHAN MİMAROĞLU GİRDİ

Sakatlanan Saviolo’nun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna girdi.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yaşanan sakatlık, bordo-mavili ekipte endişe yarattı.

Saviolo’nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor’da şansız sakatlık: Yeni transfer maça devam edemedi - Resim : 2

8.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Trabzonspor, Noah Jose Saviolo’yu Portekiz ekibi Vitoria’dan 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

JABOL-FOLCAELLI DE SAKATLANMIŞTI

Trabzonspor’da yeni sezon öncesinde bir başka sakatlık da Tim Jabol-Folcaelli’den gelmişti.

Hazırlık maçında ayağına aldığı darbenin ardından ameliyat edilen oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken Saviolo’nun da Göztepe karşısında oyuna devam edememesiyle bordo-mavililer, sezonun başlamasına kısa süre kala ikinci sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldı.