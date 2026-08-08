Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik"

YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik"

YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi yaşanıyor. "Halkın kurduğu parti" iddiasıyla yola çıkan YENİ Parti'de "çerçeve yasa" tutumu sebiyle adeta deprem yaşanıyor. Özel'e ve partiye destek veren binlerce kullanıcı çözüm süreci yasasına evet oyu verilmesine tepki gösterdi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 1

PKK'lılara Türkiye'de siyaset yapma imkanı tanıyan, adli kontrol ve denetim olmaksızın serbestiyet ön gören çerçeve yasa, Cuma günü 17 buçuk saat süren görüşmelerin ardından komisyonda kabul edildi.

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 2

İYİ Parti bu yasaya karşı ret oyu verirken, AK Parti, MHP, CHP, YENİ Parti ve DEM'in oylarıyla komisyondan geçti.

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 3

YENİ Parti, seçmeni karşısında ilk "toplumsal" sınavını verirken, on binlerce yorumda YENİ Parti destekçilerinin büyük hayal kırıklığı yaşadığı görüldü. Vatandaşlar YENİ Parti'nin hikayesi için "Evet dedi, bitti" yorumlarında bulundu

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 4

İşte sosyal medyada YENİ Parti'nin çerçeve yasaya 'evet' demesine karşın gelen yorumlar:

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 5

"Atatürk’ümüzün partisi CHP’den ve dedelerimden miras kalan CHP’liliğimden ‘butlan ve işbirlikçiliği’ nedeniyle vazgeçmiş biri olarak, TBMM’deki oylamada EVET oyu vermeniz halinde YENİ Partiden de vazgeçerim. Ve bu konuda yalnız değilim. @eczozgurozel @ozgurozeliletsm @alimahir"

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 6

"Hani halkın kurduğu partiydi, hani halkın istediği olacaktı, sorsanıza o zaman sizi isteyen halka, üyelerinize, o yasaya evet mi diyorlar hayır mı diyorlar?

Daha ilk gündemde sizi destekleyen halkı sattınız, sizin lafınıza tam olarak neye göre güveneceğiz? @eczozgurozel"

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 7

10.000 tl bağışı geri almak istiyorum, ne yapmamız lazım, terörist affedin diye destek olmadık biz size utanmazlar sizi @eczozgurozel

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 8

ÇERÇEVE YASASINA EVET DİYEREK SON UMUDUMUZU ÖLDÜRDÜNÜZ. BİR EMEKLİYİM VE PAZAR PARAMI SİZE YARDIM OLARAK GÖNDERDİM. O PARA SİZE HARAM OLSUN. ARTIK OYU GİDİP PKK DAN TOPLARSINIZ . SİYASET ÇÖPLÜĞÜNE GİDEN YOLUNUZ AÇIK OLSUN .

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 9

"Yürüyelim" dediniz yürüdük. Artık Dayanışma falan beklemeyin, yazıklar olsun.. İyi Parti ve Zafer Parti nin duruşlarına tanık olduk hepimiz. Katil ve yandaşlarından beslenin bundan sonra oy moy yok size Sezgin Tanrıkulu yu ihraç edin."

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 10

O yasaya evet dediniz. Size asla güvenmiyorum. Ne oy veririm ne de bağış yaparım. Türk milleti elbet başının çaresine bakar! Butlan Kemal’den hiç farkınız yok!

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 11

Çerçeve Yasaya Evet oyu kullandınız! Partiniz bizim için bitmiştir!
Bağış yok
Üyelik yok
Destek yok

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 12

Apoculara, teröristlere özgürlük yasasına size destek veren insanları görmezden gelerek destek vermeniz “Yeni” parti fakat “Eski” kafada olduğunuzu teyit etti! Bağışları taleplerinizi gözünüzün nuru demcilerden, apculardan isteyin! Yazıklar olsun!

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 13

"Hayalkırıklığı, ben ilgilenmiyorum daha hıcbirısı ile."

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 14

"Yaranmaya çalıştığı kesimden alacağı %1 kendi seçmeninden kaybedeceği oy %11 bravo mahvetti her şeyi."

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 15

"Güya halkın kurduğu yeni parti referandum istiyor mu?"

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 16

"Özgür Özel de KK gibi bizi kandırdı. Seçmenine ve halkına ihanet etti. Benim için bitmiştir."

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YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik" - Resim: 17

Evet dedi bitti yazık

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