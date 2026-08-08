YENİ Parti'de çerçeve yasa depremi: "Başlamadan bittik"

"Hani halkın kurduğu partiydi, hani halkın istediği olacaktı, sorsanıza o zaman sizi isteyen halka, üyelerinize, o yasaya evet mi diyorlar hayır mı diyorlar?

Daha ilk gündemde sizi destekleyen halkı sattınız, sizin lafınıza tam olarak neye göre güveneceğiz? @eczozgurozel"