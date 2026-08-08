Türk futbolunun köklü ekiplerinden Göztepe ile Trabzonspor, her iki kulübün de formasını giyen eski milli futbolcu İsmail Köybaşı’nın jübilesi için Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyorTrabzonspor Salah'tan sonra şimdi de yıldız golcü için uçak kaldırıyorSpor

İsmail Köybaşı gözyaşlarıyla futbola veda etti: Jübile maçında duygusal anlar - Resim : 2

Kariyerinin son karşılaşmasına çıkan deneyimli futbolcu için maç öncesinde özel bir seremoni düzenlendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yeşil sahalara son kez futbolcu olarak çıkan İsmail Köybaşı, seremoni sırasında duygusal anlar yaşadı.

Kariyerinin son maçına çıktığı anların ardından gözyaşlarına hakim olamayan Köybaşı, tribünlerin alkışları eşliğinde mücadeleye başladı.

İsmail Köybaşı gözyaşlarıyla futbola veda etti: Jübile maçında duygusal anlar - Resim : 3

5. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

İsmail Köybaşı’nın sahalara vedası karşılaşmanın 5. dakikasında gerçekleşti.

Oyundan alınan deneyimli futbolcu, saha kenarına gelirken hem Göztepeli takım arkadaşları hem de Trabzonsporlu futbolcular tarafından tebrik edildi.

İsmail Köybaşı gözyaşlarıyla futbola veda etti: Jübile maçında duygusal anlar - Resim : 4

STOILOV VE FATİH TEKKE’YLE KUCAKLAŞTI

Alkışlar eşliğinde kenara gelen Köybaşı, önce Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’a sarıldı.

Ardından Trabzonspor kulübesine yönelen eski milli futbolcu, bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke ile kucaklaştı.

İsmail Köybaşı gözyaşlarıyla futbola veda etti: Jübile maçında duygusal anlar - Resim : 5

YEŞİL SAHALARA VEDA ETTİ

Kariyeri boyunca Türk futbolunda önemli izler bırakan ve hem Göztepe hem de Trabzonspor formalarını terleten İsmail Köybaşı, iki kulübün karşı karşıya geldiği bu özel gecede son kez sahaya çıktı.

İsmail Köybaşı, Gürsel Aksel Stadı’nda alkışlar ve gözyaşları arasında profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.