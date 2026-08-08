Tarlada hasat başladı: Mor-beyaz inci kalp ve beyne iyi geliyor

Şu anda da zaten toplama yapılıyor. İşçiler, sabah 07.00’da başlayıp, akşam 17.00 gibi bırakırlar. Yevmiyelerini alırlar. Patlıcanın sıkıntıları çok. Patlıcanda kök hastalığı var. Mantar diyorlar. Bu mantar hastalığına, mühendisler bir çaresini bulsalar iyi olur.