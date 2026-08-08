ATM dolandırıcılığı vakalarına karşı bankalar ve siber güvenlik uzmanlarından yeni uyarılar geldi. Kart kopyalama düzeneklerinin kısa sürede ATM’lere yerleştirilebildiği belirtilirken, kullanıcıların özellikle gece saatlerinde ATM kullanırken daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
ATM'ye bu saatler aralığında kredi kartını sokmayın: Her şey 1 dakikada oluyor
ATM dolandırıcılığına karşı uzmanlardan kritik uyarı geldi. Kart kopyalama düzeneklerinin kısa sürede ATM’lere yerleştirilebildiği belirtilirken, özellikle gece saatlerinde tenha ve aydınlatması yetersiz noktalardaki ATM’lerin daha yüksek risk taşıdığı ifade edildi.Kaynak: Diğer
Posta'da yer alan habere göre, masum görünen bir para çekme işlemi sırasında kart bilgilerinin kopyalanabileceği ve ardından hesapların dolandırıcıların hedefi haline gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre ATM seçiminden işlem saatine kadar bazı detaylara dikkat edilmesi gerekiyor.
Güvenlik uzmanlarının aktardığı bilgilere göre riskin daha yüksek olduğu belirtilen zaman aralığı 22.00 ile 06.00 saatleri arasında.
Bu saatlerde ATM çevresindeki insan yoğunluğunun azalmasının, kart kopyalama düzeneklerini yerleştiren dolandırıcıların daha rahat hareket etmesine imkan sağlayabileceği ifade ediliyor.
Bu nedenle mümkün olduğunda ATM işlemlerinin gündüz saatlerinde ve insanların yoğun olduğu noktalarda yapılması öneriliyor. Kart yuvasındaki küçük değişiklikler uyarı olabilir Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri, kart giriş bölümüne kopyalama aparatı yerleştirmek. Bu düzeneklerin ilk bakışta fark edilmesinin zor olabileceği belirtiliyor.
Özellikle kartın ATM yuvasına takılması, normalden farklı bir dirençle karşılaşılması veya kart giriş bölümünde olağan dışı bir görüntü bulunması halinde işlemin gerçekleştirilmemesi öneriliyor. Tenha ve karanlık ATM’lere dikkat Uzmanlar, aydınlatması yetersiz, tenha ve güvenlik kamerası bulunmayan ATM'lerin tercih edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
Bunun yerine banka şubelerinin yakınında, alışveriş merkezlerinde veya kalabalık ve iyi aydınlatılmış bölgelerde bulunan ATM'lerin kullanılması tavsiye ediliyor. ATM üzerindeki sahte uyarılara kanmayın Dolandırıcıların yalnızca kart kopyalama düzenekleri kullanmadığı da belirtiliyor.
ATM ekranına veya çevresine bırakılan sahte yönlendirme notlarıyla kullanıcıların farklı işlemler yapmaya yönlendirilebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle ATM üzerinde sonradan eklenmiş gibi görünen yönlendirmelere itibar edilmemesi, işlemlerin yalnızca cihazın kendi ekranındaki resmi adımlar takip edilerek gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Şüpheli işlemde bankayla hemen iletişime geçin Bankaların şüpheli işlemleri takip ettiği ve olağan dışı durumlarda ek doğrulama adımları uygulayabildiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bireysel dikkatin de bu güvenlik önlemlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.
ATM'de şüpheli bir durum fark edilmesi halinde işlemin iptal edilmesi ve kartın kullanıma kapatılması için bankayla vakit kaybetmeden iletişime geçilmesi öneriliyor.