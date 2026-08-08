ATM'ye bu saatler aralığında kredi kartını sokmayın: Her şey 1 dakikada oluyor

Posta'da yer alan habere göre, masum görünen bir para çekme işlemi sırasında kart bilgilerinin kopyalanabileceği ve ardından hesapların dolandırıcıların hedefi haline gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre ATM seçiminden işlem saatine kadar bazı detaylara dikkat edilmesi gerekiyor.