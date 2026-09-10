Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da Arda Turan sesleriTrabzonspor'da Arda Turan sesleriSpor

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 13.00'te başladı.

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ONUACHU TAKIMA DÖNDÜ

Bordo-mavililerde Konyaspor karşılaşması öncesinde Paul Onuachu'dan sevindirici haber geldi.

Tedbir amacıyla dün dinlendirilen ve antrenmana katılmayan Nijeryalı golcü, bugün takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor'da Onuachu sevinci - Resim : 3

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

Trabzonsporlu futbolcular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Günün çalışması taktik antrenmanıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 13.30'da gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.