Trabzonspor'da Arda Turan sesleri

Listede yer alan bir diğer isim olan Vitor Pereira konusunda ise yönetim temkinli davranıyor. Portekizli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe’nin başında geçirdiği dönemlerde beklentilerin gerisinde kalması, bordo-mavili idarecilerin bu seçeneğe mesafeli yaklaşmasına neden oluyor.