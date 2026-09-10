Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir’e emanet eden Trabzonspor yönetimi, teknik direktör arayışlarında rotasını yeniden yerli isimlere kırdı. Bordo-mavililerin gündeminde ilk sırada yer alan yabancı hoca adaylarıyla yapılan temaslardan sonuç alınamadı.
Trabzonspor'da Arda Turan sesleri
Trabzonspor'da Fatih Tekke ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken, yabancı adaylarla anlaşma sağlanamaması üzerine gözler yeniden Arda Turan’a çevrildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamla kritik bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Haber Merkezi
YABANCI ADAYLARLA GÖRÜŞMELER TIKANDI
Yönetimin listede bulunan Antonio Conte, Marcelino ve Sergio Conceiçao gibi isimlerle kurduğu temaslar olumsuz sonuçlandı. Adaylar arasında yer alan 42 yaşındaki Raffaele Palladino’nun ise kariyerine İtalya veya Premier Lig’de devam etmek istemesi nedeniyle görüşmeler ileri aşamaya taşınamadı.
Listede yer alan bir diğer isim olan Vitor Pereira konusunda ise yönetim temkinli davranıyor. Portekizli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe’nin başında geçirdiği dönemlerde beklentilerin gerisinde kalması, bordo-mavili idarecilerin bu seçeneğe mesafeli yaklaşmasına neden oluyor.
ARDA TURAN İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME BEKLENİYOR
Yabancı adaylardan eli boş dönen Trabzonspor’da Arda Turan ismi yeniden ön plana çıktı. Bordo-mavili yönetimin, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk’in PSV ile oynayacağı karşılaşmanın ardından genç teknik adamla masaya oturması bekleniyor.