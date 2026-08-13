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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi yaşandı.

CAN SIKAN GELİŞME

Antrenmanda ağrı hisseden Ernest Muçi'nin MR sonucunda yluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

TRABZONSPOR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ernest Muçi’nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

MUCI KAÇ HAFTA YOK?

Orta saha rotasyonunda Tim Jabol Folcarelli'nin ardından Ernest Muçi'nin sakatlığı teknik heyetin planlarını bozsa da Arnavut yıldzın kısa süre içerisinde sahalara geri döneceği tahmin ediliyor. Muçi'nin 1 ila 2 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSIYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla toplam 35 maçta forma giyen Muçi 15 gol, 9 asistlik performans sergileyerek takımın kilit oyuncularından biri olmuştu.