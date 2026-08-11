Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan yeni transfer Noah Saviolo'nın sağlık durumu belli oldu.
MR SONUCU BELLİ OLDU
Karşılaşmanın ardından kontrolden geçirilen Saviolo'nun MR'ında korkulacak bir duruma rastlanmadı.
Sağlık heyetinin raporu doğrultusunda riske edilmeyen Portekizli kanat oyuncusunun tedbir amacıyla kısa süreli dinlendirildiği belirtildi.
ANTRENMANDA YER ALDI
Saviolo, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.