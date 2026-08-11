Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan yeni transfer Noah Saviolo'nın sağlık durumu belli oldu.

Trabzonspor’da şansız sakatlık: Yeni transfer maça devam edemediTrabzonspor’da şansız sakatlık: Yeni transfer maça devam edemediSpor

MR SONUCU BELLİ OLDU

Karşılaşmanın ardından kontrolden geçirilen Saviolo'nun MR'ında korkulacak bir duruma rastlanmadı.

Sağlık heyetinin raporu doğrultusunda riske edilmeyen Portekizli kanat oyuncusunun tedbir amacıyla kısa süreli dinlendirildiği belirtildi.

Trabzonspor'da Göztepe maçında sakatlanan Saviolo'nun durumu belli oldu - Resim : 2

ANTRENMANDA YER ALDI

Saviolo, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.