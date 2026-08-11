Kilosu 60 liradan satılıyor: Üreticinin yüzünü güldüren hasat başladı

Bu Yıl 10 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

İlçede yaklaşık 7 bin dekar alanda üretimi yapılan Bayramiç beyazında bu yıl ilkbahar yağışlarının çiçeklenme dönemine denk gelmesi nedeniyle rekoltede düşüş yaşansa da toplamda 10 bin tonluk bir rekolte bekleniyor.