Kazdağları’nın Eşsiz Aromalı Tescilli Lezzeti
AB coğrafi işaret tesciline sahip Türkiye'nin nadide ürünlerinden 'Bayramiç beyazı', Kazdağları’nın kuzey yamaçlarındaki mikroklima alanında yetişiyor. Erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 farklı dönemde toplanan nektarinde yeni sezon heyecanı yaşanıyor.
Kilosu 60 liradan satılıyor: Üreticinin yüzünü güldüren hasat başladı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları’nın eşsiz doğasından aromasını alan, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli 'Bayramiç beyazı' nektarininde hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 7 bin dekar alanda yetiştirilen bu özel meyvede rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor. İşte detaylar.Kaynak: DHA
Kazdağları’nın Eşsiz Aromalı Tescilli Lezzeti
Bu Yıl 10 Bin Ton Rekolte Bekleniyor
İlçede yaklaşık 7 bin dekar alanda üretimi yapılan Bayramiç beyazında bu yıl ilkbahar yağışlarının çiçeklenme dönemine denk gelmesi nedeniyle rekoltede düşüş yaşansa da toplamda 10 bin tonluk bir rekolte bekleniyor.
Fiyatlar Üreticinin Yüzünü Güldürdü
Kendine has lezzeti ve tüysüz yapısıyla öne çıkan ürün, kalitesine göre tarlada üreticiden kilogramı 50 ile 60 lira arasında alıcı buluyor. Sezon başında erkenci ürünlerde fiyatların 100 liraya kadar çıktığı ifade ediliyor.
Hasatta Son 15 Güne Girildi
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, iklim koşullarına rağmen pazar değerini koruyan ürünün ekonomik açıdan çiftçiyi tatmin ettiğini belirtti. İlçedeki yoğun hasadın yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Kendi Piyasa Değerini Oluşturan Bölgeye Özel Ürün
Üretici Ersin Karaca, Bayramiç beyazının başka hiçbir bölgede aynı aroma ile yetişmediğini vurguladı. Yöredeki üreticiler, modern boylama makineleri ve kaliteli üretim teknikleriyle ürünün marka değerini yükseltmeye devam ediyor.