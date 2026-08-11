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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına bir adım daha yaklaştı.

İlk olarak Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı da eleyerek play-off turuna yükseldi.

FENERBAHÇE MAÇ BOYUNCA OYUNU KONTROL ETTİ

İsmail Kartal’ın öğrencileri 2-0’lık skor avantajıyla çıktığı rövanş maçında Sturm Graz karşısında maç boyunca oyun kontrolünü elinde tuttu.

TALISCA PENALTI GOLÜYLE GALİBİYETİ GETİRDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede galibiyeti getiren gol, 66’ıncı dakikada Anderson Talisca’nın penaltı vuruşundan geldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Böylelikle zorlu rakibini iki maçta da yenerek eleyen Fenerbahçe adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Sturm Graz: Khudiakov, Malic, Petrovic, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Kayombo, Jatta

Fenerbahçe: Mert, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Asensio, Greenwood, Talisca

STURM GRAZ 0-1 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Alejandro Jose Hernandez'in ilk düdüğüyle Sturm Graz-Fenerbahçe maçı başladı.

STURM GRAZ TEHLİKELİ GELDİ

5' Sturm Graz tehdit yarattı. Kayombo'nun ceza sahasında çektiği şutta top kendi takım arkadaşından geri döndü. Ardından Mert Günok tehlike büyümeden topa sahip oldu.

FENERBAHÇE TALISCA İLE GOLE YAKLAŞTI

11' Ceza sahası içinde topu önünde bulan Talisca şutunda kaleci Khudiakov'a takıldı.

KEREM NET POZİSYONDA KHUDIAKOV'U GEÇEMEDİ

23' Talisca'nın harika pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Khudiakov'u geçemedi.

TALISCA SONUNU GETİREMEDİ

26' Fenerbahçe'nin hızlı atağında topla buluşan Talisca bire bir oynayarak ceza sahasına yaklaştı. Rakibini geçen Talisca istediği gibi vuramadı. Khudiakov topa sahip oldu.

MERT GÜNOK KALESİNDE DİKKATLİ

37' Sturm Graz taçtan tehlikeli pozisyon yarattı. Ceza sahası içerisine doğru gönderilen topa Stankovic kafayı vurdu. Mert Günok köşeye giden topun gol olmasına izin vermedi.

İLK YARI SONUCU: STURM GRAZ 0-0 FENERBAHÇE

KEREM GOL FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

46' Ceza sahasında fırsatçılığını konuşturan Kerem bir anda önünde bulduğu topa istediği gibi vuramadı. Önemli bir fırsat daha kaçtı.

TALISCA ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR

59' Sturm Graz savunmasını zorlamaya devam eden Anderson Talisca iki kişi arasından çıkarak şutunu çekti ancak isabeti bulamadı.

İSMAİL KARTAL'DAN 3 HAMLE BİRDEN

62' Fred, Oğuz Aydın ve Mert Müldür oyuna dahil olurken Asensio, Greenwood ve Semedo kenara geldi.

ANDERSON TALİSCAAAA! 🎯💥



Talisca penaltıdan çok düzgün bir vuruşla fileleri havalandırıyor! 💛 pic.twitter.com/zyHm60tl4E — TV100 (@tv100) August 11, 2026

TALISCA FENERBAHÇE'Yİ PENALTIDAN ÖNE GEÇİRDİ

65' Ceza sahası içerisinde Anderson Talisca'ya yapılan müdahale sonrası İspanyol hakem tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Talisca penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

MERT GÜNOK GOLE İZİN VERMEDİ

75' Sturm Graz gole yaklaştı. Beganovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mert Günok gole izin vermedi.

KEREM NET GOL POZİSYONUNU KAÇIRDI

86' Kerem Aktürkoğlu bomboş pozisyonda kaleciyle baş başa kaldı. Vuruşunda Khudiakov son anda gösterdiği refleksle topu kornere çelerek golü önledi.