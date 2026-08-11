Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı

14 BİN 796 DEKARLIK ALANDA HASAT

Ulaş Tarım İşletmesi Bitki Üretim Şefi Kemal Sercan Helvacıoğlu, işletmenin toplam 71 bin 427 dekar arazi varlığına sahip olduğunu, bunun 50 bin 42 dekarının işlenebilir kültür arazilerinden oluştuğunu belirtti.