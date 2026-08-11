Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı

Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı

Türkiye'nin tritikale ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi'nde 14 bin 796 dekarlık alanda hasat başladı. Aynı anda tarlalara giren 5 biçerdöver dikkat çekerken, bu yıl yaklaşık 6 bin ton rekolte bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 1

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde, 2026 üretim sezonunun önemli hasatlarından biri başladı.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 2

14 bin 796 dekar alanda ekili olan tohumluk tritikale için biçerdöverler tarlalara girdi.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 3

Türkiye'nin tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı işletmede, hasat çalışmaları 5 biçerdöverin aynı anda çalışmasıyla sürdürülüyor.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 4

Tarlalarda eş zamanlı gerçekleştirilen hasat, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 5

14 BİN 796 DEKARLIK ALANDA HASAT

Ulaş Tarım İşletmesi Bitki Üretim Şefi Kemal Sercan Helvacıoğlu, işletmenin toplam 71 bin 427 dekar arazi varlığına sahip olduğunu, bunun 50 bin 42 dekarının işlenebilir kültür arazilerinden oluştuğunu belirtti.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 6

Bölgenin iklim koşulları nedeniyle arazilerin önemli bölümünde nadas sistemli kuru tarım uygulandığını ifade eden Helvacıoğlu, temel amaçlarının çiftçilerin sertifikalı tohumluk ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 7

İşletmede tritikale ve korunga tohumu üretiminin yanı sıra hayvancılık şubesinin kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hasıl fiğ ve yonca kuru otu üretimi de yapılıyor.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 8

REKOLTEDE YÜZDE 50 İLAA 60 ARTIK BEKLENİYOR

Bu yıl yağışların düzenli ve zamanında gerçekleşmesinin verime olumlu yansıdığı belirtildi.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 9

Helvacıoğlu, 2026 üretim sezonunda verimde geçen yıllara göre yüzde 50 ila yüzde 60 arasında artış beklediklerini açıkladı.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 10

Dört farklı tritikale çeşidinin ekildiği 14 bin 796 dekarlık alanda 5 biçerdöverle sürdürülen hasadın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 11

HEDEF YAKLAŞIK 6 BİN TON ÜRÜN

Hasat döneminin sonunda yaklaşık 6 bin ton tritikale rekoltesi elde edilmesi öngörülüyor.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 12

Tarlalardan kaldırılan ürünler daha sonra tohum hazırlama tesislerinde eleme ve ilaçlama işlemlerinden geçirilecek.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 13

Sertifikasyon süreçleri tamamlanan yüksek vasıflı tohumlar, yetkili bayiler aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacak.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 14

Ulaş Tarım İşletmesinde yürütülen üretimle hem Türkiye'nin tohumluk ihtiyacına katkı sağlanması hem de çiftçilerin sertifikalı tohum ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı - Resim: 15
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