Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde, 2026 üretim sezonunun önemli hasatlarından biri başladı.
Türkiye'nin ihtiyacının yarısı buradan karşılanıyor: 6 bin tonluk hasat başladı
Türkiye'nin tritikale ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi'nde 14 bin 796 dekarlık alanda hasat başladı. Aynı anda tarlalara giren 5 biçerdöver dikkat çekerken, bu yıl yaklaşık 6 bin ton rekolte bekleniyor.Kaynak: İHA
14 bin 796 dekar alanda ekili olan tohumluk tritikale için biçerdöverler tarlalara girdi.
Türkiye'nin tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı işletmede, hasat çalışmaları 5 biçerdöverin aynı anda çalışmasıyla sürdürülüyor.
Tarlalarda eş zamanlı gerçekleştirilen hasat, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı.
14 BİN 796 DEKARLIK ALANDA HASAT
Ulaş Tarım İşletmesi Bitki Üretim Şefi Kemal Sercan Helvacıoğlu, işletmenin toplam 71 bin 427 dekar arazi varlığına sahip olduğunu, bunun 50 bin 42 dekarının işlenebilir kültür arazilerinden oluştuğunu belirtti.
Bölgenin iklim koşulları nedeniyle arazilerin önemli bölümünde nadas sistemli kuru tarım uygulandığını ifade eden Helvacıoğlu, temel amaçlarının çiftçilerin sertifikalı tohumluk ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.
İşletmede tritikale ve korunga tohumu üretiminin yanı sıra hayvancılık şubesinin kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hasıl fiğ ve yonca kuru otu üretimi de yapılıyor.
REKOLTEDE YÜZDE 50 İLAA 60 ARTIK BEKLENİYOR
Bu yıl yağışların düzenli ve zamanında gerçekleşmesinin verime olumlu yansıdığı belirtildi.
Helvacıoğlu, 2026 üretim sezonunda verimde geçen yıllara göre yüzde 50 ila yüzde 60 arasında artış beklediklerini açıkladı.
Dört farklı tritikale çeşidinin ekildiği 14 bin 796 dekarlık alanda 5 biçerdöverle sürdürülen hasadın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.
HEDEF YAKLAŞIK 6 BİN TON ÜRÜN
Hasat döneminin sonunda yaklaşık 6 bin ton tritikale rekoltesi elde edilmesi öngörülüyor.
Tarlalardan kaldırılan ürünler daha sonra tohum hazırlama tesislerinde eleme ve ilaçlama işlemlerinden geçirilecek.
Sertifikasyon süreçleri tamamlanan yüksek vasıflı tohumlar, yetkili bayiler aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacak.
Ulaş Tarım İşletmesinde yürütülen üretimle hem Türkiye'nin tohumluk ihtiyacına katkı sağlanması hem de çiftçilerin sertifikalı tohum ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.