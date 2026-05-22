Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaştığı maç öncesinde, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Edin Visca ve Anthony Nwakaeme için saha kenarında özel bir tören düzenledi.

Bordo-mavili kulüp, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadronun iki önemli ismine teşekkür plaketi verdi.

Maç öncesi saha kenarında gerçekleşen törende plaketler, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya tarafından futbolculara takdim edildi. Kulüp yöneticileri, iki oyuncuya bordo-mavili formayla geçirdikleri yıllar boyunca verdikleri emek için minnetlerini bu jestle ifade etti.

TRİBÜNLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Plaket töreninin ardından tribünleri selamlayan Visca ve Nwakaeme, taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi. Duygusal anlar yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar iki futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ İKİ İSMİ

Trabzonspor formasıyla 2021-2022 sezonunda yıllar sonra gelen Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol üstlenen Visca ve Nwakaeme, kupa finalinde camianın bu özel jestiyle uğurlandı. İki futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda resmen sona erecek.