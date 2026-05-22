İslam Memiş’ten mutlak butlan sonrası piyasa analizi: Altında da tarih ve rakam verdi

Ons altını takip eden gram altında 6.500 - 7.000 TL aralığında (güncel olarak 6.650 TL seviyelerinde) bir seyir hakimdir. Aşağıda destek 6.600 TL, yukarıda direnç 7.000 TL'dir. Ekonomideki belirsizlikler (karanlık tünel) nedeniyle 1 gram altın bile satılmamalı, her nakit fırsatında ilave yapılmalıdır.

Sert yükselişlerin ardından gerileyen gümüş ons başına 76 dolar seviyesindedir. 74 dolar seviyesi güçlü bir destek ve alım fırsatıdır. Mart ayında 61 dolardan pozisyon kapatanlar için bu seviyeler yeniden giriş alanıdır. Uzun vadeli hedef 96 dolar seviyesidir.