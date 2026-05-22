Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp organizasyonlarına katılacak takımların formatını açıklamıştı.
Süper Lig'den Avrupa'ya katılan 5 takım belli oldu: Her şey netleşti
Süper Lig’i ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in 2026-2027 sezonundaki Avrupa kupaları rotası netleşti. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE
Galatasaray, Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde etti.
FENERBAHÇE ELEMELERDE MÜCADELE EDECEK
Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda mücadele edecek.
TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ’NE GİTTİ
Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılım hakkı kazandı. Finali kaybeden TÜMOSAN Konyaspor ise Avrupa bileti alamadı.
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR’İN ROTASI BELLİ OLDU
Ligi 4. sırada tamamlayan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda yer alacak.
Süper Ligi 5. bitiren İstanbul Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda mücadele edecek.