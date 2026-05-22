İkinci el araç piyasasında bütçesine uygun seçenek arayan tüketiciler, piyasa ortalamasının oldukça altında ilanlarla karşılaşabiliyor. Ancak otomotiv sektörü temsilcileri ve teknik uzmanlar, bu fiyat avantajlarının arkasında büyük harcamaların saklı kalabileceğine dikkat çekiyor.
Bu otomobillerden uzak durun: Kronik arıza riski taşıyan modeller belli oldu
İkinci el otomobil piyasasında cazip fiyatlarına rağmen kronik arıza riskleri nedeniyle galericilerin ve sürücülerin uzak durduğu modeller açıklandı. Uzmanlar, bütçe dostu görünen bazı araçların yüksek yedek parça ve işçilik maliyetleri sebebiyle ciddi bir külfete dönüşebileceği konusunda uyarıyor.
Motor, şanzıman ve elektrik sistemlerinde yapısal hatalar barındıran bazı araçlar, kullanılmaya başladıktan sonra en az kendi ederleri kadar tamirat masrafı çıkarabiliyor. Bu risk nedeniyle hem bireysel kullanıcılar hem de nakit akışını hızlı sürdürmek isteyen galericiler belirli modelleri tercih etmekten kaçınıyor.
Sektör analistleri ve ustaların incelemelerine göre, kronik problemleri nedeniyle ikinci el piyasasında mesafeli yaklaşılan önde gelen markalar ve spesifik sorunları şu şekilde sıralanıyor:
1. Ford (Powershift Şanzımanlı Modeller)
Ford’un belirli yıllarda ürettiği çift kavramalı Powershift şanzımana sahip modelleri, zamanla ciddi sarsıntı, vites geçişlerinde vuruntu ve kavrama problemleri yaşatabiliyor. Bu şanzımanların tamirleri veya değişimleri oldukça pahalıya patlıyor.
2. Chevrolet Cruze
Chevrolet’nin Türkiye pazarından çekilmiş olması parça tedariki konusunda zaten problem yaratam bir unsurdu. Öte yandan özellikle Cruze modellerinde bulunan motor bloğunun yüksek ısıya eğilimli olması (hararet sorunu) ve fabrikasyon yapısı nedeniyle LPG sistemleriyle tam uyum yakalayamaması, aracı riskli modeller arasına yerleştiriyor.
3. Range Rover
Lüks segmentte yer alan bu araçlar, yaşlandıkça yüksek bakım maliyetleri çıkarabiliyor. Uzmanlar, özellikle belirli motor seçeneklerinde yaşanan yağlama problemleri, yatak sarma riskleri ve karmaşık elektronik sistem arızalarının, aracın ikinci el değerini etkileyecek boyutta devasa tamir faturalarına yol açtığını belirtiyor.
4. BMW 1.16
Premium sınıfa hitap eden BMW 1.16 modellerinde, motor soğutma sistemindeki yapısal zayıflıklar sebebiyle sıkça su eksiltme problemine neden oluyor. Bu sorunun zamanında fark edilmemesi halinde motor bloğuna kalıcı hasarlar verdiğini ifade eden ustalar, bu model alınırken çok sıkı bir ekspertiz yapılması gerektiğinin altını çiziyor.
5. Peugeot - Citroen Grubu (PSA)
Fransız üreticinin özellikle bazı motor nesillerinde kullandığı, yağın içinde çalışan (ıslak) triger kayışı tasarımı, zamanla kayışın pullanarak yağ pompasını tıkamasına ve motorun tamamen kilitlenmesine yol açabiliyor. Buna ek olarak, geçmiş yıllara ait modellerdeki karmaşık elektrik tesisatı arızaları da sürücüleri sanayi maliyetleriyle karşı karşıya bırakabiliyor.
Uzmanlara göre bir aracın alternatiflerine kıyasla %20-30 daha ucuz olması, maliyetli bir teknik problem veya kronik bir alıcı memnuniyetsizliğinin bir numaralı göstergesi. Parça bulunabilirliği yüksek ve kronik sorunsuzluğu kanıtlanmış modellere yönelmek uzun vadede her zaman avantaj sağlıyor.