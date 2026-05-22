Milyonlarca emekli, memur ve sosyal yardım alıcısının kilitlendiği Temmuz 2026 maaş zamları için geri sayım sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları üzerinden ilk somut hesaplamalar netleşti.
Emekli maaşı ve kıdem tazminatında rakam değişti: SGK uzmanı Emin Yılmaz hesapladı
SGK uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası’nın son anketiyle temmuz 2026 maaş zamlarını ve kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım parası, engelli aylığı gibi birçok kalemde rakamların değişeceğini hesapladı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Ankette yer alan beklentiler doğrultusunda 6 aylık tahmini enflasyon oranının yüzde 18,59 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veri, en düşük emekli aylığından sosyal yardımlara, memur sözleşme farklarından kıdem tazminatı tavanına kadar tüm gelir zincirini baştan aşağı değiştirecek.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TGRT Haber'de Bengü Sarıkuş'a anket verileri ışığında Temmuz ayında oluşacak yeni maaş tablolarını ve piyasayı etkileyecek kritik parametreleri değerlendirdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasa gereği doğrudan gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ancak buradaki en büyük düğüm, kök maaşı düşük olan ve Hazine desteğiyle taban aylığa tamamlanan emeklilerin durumunda yaşanıyor.
Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için Temmuz ayında yeni bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Emin Yılmaz, kök aylığı ek ödemeler dahil 17.494 TL’nin altında kalan milyonlarca emekliyi korumak adına taban aylığın enflasyon oranında artırılarak 23.718 TL’ye yükseltileceğini öngörüyor. Tabii bu senaryonun hayata geçmesi için TBMM'den kanun çıkması gerekiyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplaması, toplu sözleşme şartları nedeniyle işçi ve esnaf emeklilerinden farklı bir formülle yapılıyor.
6 aylık enflasyon tahmininin yüzde 18,59 çıkması durumunda, memurların alacağı net fark şu şekilde şekillenecek:
Toplu sözleşme gereği daha önce peşin alınan yüzde 11'lik oran düşüldüğünde yüzde 6,84’lük bir enflasyon farkı doğacak.
Bu farka, 2026 yılının ikinci dönemi için belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı ilave edilecek.
Böylece memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı nihai zam oranı yüzde 14,32 olarak uygulanacak.
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri %18,59 zam alırken, memur kesiminin yüzde 14,32'de kalmasıyla arada 4,20 puanlık bir makas oluşacak. Kamuoyunda bir "eşitleme formülü" veya "refah payı" beklentisi doğsa da uzmanlar bu dönem ekstra bir müdahale öngörmüyor.
Geçen dönem memur kesiminin daha avantajlı bir artış yakaladığını hatırlatan Emin Yılmaz, ekonomi yönetiminin yürüttüğü sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele programı nedeniyle bu kez iki grup arasında bir eşitlemeye gidilmeyeceğini, herkesin kendi parametresine göre zam alacağını tahmin ediyor.
Temmuz ayında netleşecek olan yüzde 14,32'lik memur maaş katsayısı artışı, sadece çalışanları değil, toplumun geniş bir kesimine ödenen sosyal destekleri de doğrudan etkileyecek. Bu doğrultuda; Memur katsayısındaki artış oranında yukarı çekilecek. Evde bakım parası, engelli aylıkları ve 65 yaş aylığı gibi doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olan tüm kamusal ödemeler yüzde 14,32 oranında zamlanacak.
İşte Emin Yılmaz'ın hesaplamaları;