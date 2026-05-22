Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun artmasıyla gözler mayıs ve haziran ayı rakamlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam miktarı, açıklanacak iki aylık enflasyon verisiyle netlik kazanacak.
Emekli maaşına gelecek zam miktarını açıkladı: SGK uzmanı İsa Karakaş rakam verdi
Memur ve emekli maaş zammı için mayıs ve haziran enflasyon verileri beklenirken, zam oranları ile ilgili yeni tahminler yapıldı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, nisan ayı enflasyonunun beklentileri yukarı çektiğini ifade ederek temmuz zammına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, nisan ayı enflasyonunun yüksek gelmesinin maaş zamlarına yukarı yönlü etki ettiğini ifade etti.
Karakaş, "Nisan ayı enflasyon verisi son derece kritikti. Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti" sözlerini sarf etti.
4 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANLARI AÇIKLANDI
Dört aylık enflasyon verilerine göre netleşen zam oranlarını aktaran Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 14,64’lük artışın kesinleştiğini ifade etti.
Karakaş, memur emeklilerinin ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine göre yüzde 4,13 daha düşük zam alacağını ifade ederek, memur ve memur emeklileri için kesinleşen artış oranının yüzde 10,51 seviyesinde olduğunu belirtti.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELDİ
Temmuz ayında gerçekleşecek maaş artışı ile ilgili tahminlerini güncellediklerini ifade eden Karakaş, beklenti aralığının yükseldiğini aktardı.
Karakaş, "Benim analizlerime göre, temmuzdaki beklentiler yükseldi. Geçen haftaya kadar yüzde 16-18 arası diyorduk. Bu nisan ayı enflasyonuyla birlikte bunu ben 1,5 puan güncelledim. Artık yüzde 16-18 demiyorum. En az yüzde 17,5 diyorum. En yüksek yüzde 19,5 diyorum. Bu savaşın gidişatına göre yüzde 20'ye yaklaşabilir" şeklinde konuştu.
'YÜZDE 17’NİN ALTINDA ZAM BEKLEMİYORUM'
Karakaş, mayıs ve haziran enflasyonuna ilişkin beklentilerini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
'Yüzde 17'nin altını da beklemiyorum. Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kurlulara zam gelmeyecek. En kötü senaryoda yüzde 19,5- yüzde 20'ye yakın bir zam olabilir.'
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 23 BİN 500 TL TAHMİNİ
En düşük emekli maaşına ilişkin olası senaryoları da değerlendiren Karakaş, artışın kök maaş ya da taban maaş üzerinden yapılmasının sonucu değiştireceğini ifade etti.
Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:
'En düşük emekli maaşıyla ilgili karışıklar var. Hükümet en düşük maaşa 20 bin lira üzerinden mi zam yapacak, yoksa kök maaş üzerinden mi?
Haziran ayında bunu göreceğiz. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa, kök maaşı 17 bin liraya kadar olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Benim görüşüm hükümet bunu göze almayacak. 20 bin lira üzerinden zam yapacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı da 23.500 lira civarı olabilir diyoruz.'