31 Mayıs gecesi gökyüzüne baktığınızda, hafızanızdan silinmeyecek bir görsel şölene şahit olacaksınız. Evrenin en büyüleyici tesadüflerinden biri olan "Mavi Ay", tüm zarafetiyle geceyi aydınlatmaya geliyor.
31 Mayıs gecesi gökyüzünün rengi değişecek
Evrenin en nadir zamanlama oyunlarından biri olan Mavi Dolunay, 31 Mayıs gecesi gerçekleşecek...
Gök günlüğünü takip edenlerin ve gece gökyüzünü seyretmekten keyif alanların bu tarihi kaçırmaması gerekiyor. Yaklaşık 2-3 yılda bir gerçekleşen bu istisnai doğa olayı, yani "Mavi Ay", 31 Mayıs 2026 gecesi gökyüzünde muazzam bir görsel şölen sunacak.
Sözcü'de yer alan habere göre, Ay'ın evrelerini tamamlaması (Yeni Ay'dan Yeni Ay'a) yaklaşık 29,5 gün sürer. Eğer bir takvim ayının hemen başında (örneğin 1 veya 2. gününde) bir Dolunay gerçekleşirse, ayın sonunda kaçınılmaz olarak ikinci bir Dolunay daha yaşanır. İşte bu "ekstra" Dolunay, Mavi Ay'dır.
Gündönümleri ve ekinoks tarihleri esas alınarak hesaplanan üç aylık mevsimsel döngülerde, olağan şartlarda üç kez Dolunay gerçekleşir. Fakat astronomik takvimdeki kaymalar sebebiyle, bazen tek bir mevsime dört Dolunay sığabilir. İşte bu istisnai dörtlü serinin üçüncü Dolunay'ı "Mavi Ay" olarak adlandırılır.
AY MAVİ Mİ GÖRÜNECEK?
Aslında bu isimlendirme Ay'ın renginin değişeceği anlamına gelmez; nitekim Ay o gece de alışılagelmiş parlak gri ve beyaz tonlarında parlamaya devam edecektir. Bu ifade, İngilizcede çok seyrek gerçekleşen durumları anlatmak için kullanılan "Once in a blue moon" (kırk yılda bir) deyiminden esinlenmiştir ve tamamen olayın sıradışı nadirliğine vurgu yapmaktadır.
Dünya genelindeki gözlemciler ve fotoğrafçılar, Ay'ın batışından hemen önce, yerel saatle sabah 04:45 civarında Ay’ı en yüksek ve en net haliyle izleyebilirler.
Astroloji meraklıları, astro-fotoğrafçılar ve amatör gökbilimciler şimdiden o gece için hazırlıklarına başladı. Dolunay isimleri, yüzyıllar boyunca Amerikan yerlileri ve Avrupalı halkların tarım, hasat ve festival takvimlerini belirlemek için kullanılmıştır.
Günümüzde Mavi Ay her ne kadar bilimsel ve popüler bir merak konusu olsa da, aslında insanlığın doğayı ve zamanı takip etmek için kullandığı yüzyıllık bir geleneğin devamıdır.
31 Mayıs gecesi başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda, sadece bir Dolunay değil; Güneş, Dünya ve Ay'ın binlerce yıldır süren kusursuz kozmik dansının nadir bir anına
şahitlik edeceksiniz.