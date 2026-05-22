Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

ONUACHU PERDEYİ AÇTI

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavililer, 18. dakikada Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortada Paul Onuachu’nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti.

KONYASPOR İKİNCİ YARIDA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İlk yarıyı geride kapatan Konyaspor, 50. dakikada Jackson Muleka’nın golüyle beraberliği yakaladı. Yeşil-beyazlı ekip 58. dakikada Bardhi ile penaltıdan yararlanamadı.

KUPAYI GETİREN GOL PENALTIDAN GELDİ

Trabzonspor, 79. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Onuachu’nun golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer mücadeleyi 2-1 kazanarak kupaya uzandı.

ÜÇÜNCÜ FİNALDE MUTLU SON

Son iki sezonda finalde kaybeden Trabzonspor, üst üste üçüncü kez çıktığı finalde şampiyonluğa ulaşarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

TRABZONSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Dıogo, Bardhi, Muleka

TRABZONSPOR 2-1 KONYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

Halil Umut Meler'in düdüğüyle maça Trabzonspor başladı.

OYUN DURDU!

1' Konyaspor'un kalesinin yer aldığı bölüme atılan meşalelerden dolayı Halil Umut Meler oyunu durdurdu.

MÜSABAKA DEVAM EDİYOR

5' Sahaya atılan yabancı maddelerin temizlenmesinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

MUCI UZAKLARDAN DENEDİ

10' Trabzonspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Muçi, uzaklardan kaleyi yokladı; top yandan dışarı çıktı.

FOLCARELLI ARAYA GİRDİ

11' Konyaspor'un hızlı geçiş şansında Bardhi'nin pasında Tim Jobol araya girdi ve tehlikeyi önledi.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ

18' Trabzonspor’da sağ kanatta topla buluşan Pina’nın ortasında Paul Onuachu, gelişine yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇTA İLK SARI KART ÇIKTI

22' Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı, Muçi'ye arkadan yaptığı müdahalenin ardından müsabakanın ilk sarı kartını gördü.

BARDHI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

25' Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğurcan Yazğılı, arka direğe doğru ortasını yaptı; bomboş kalan Bardhi gelişine şutunu çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

ONUACHU ÇOK UZAKLARDAN YOKLADI

27' Kaleci Bahadır'ı önde gören Onuachu orta alandan aşırtma bir vuruş denedi ancak top Bahadır'da kaldı.

KONYASPOR SAVUNMASI ARAYA GİRDİ

35' Trabzonspor'da Mustafa'nın sol kanattan Onuachu'ya doğru yaptığı ortada Konyaspor savunmasında Adil Demirbağ araya girdi ve top kornere çıktı.

MULEKA'NIN VURUŞUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

39' Konyaspor'un sağ kanattan ceza sahası içine doğru yaptığı ortada Muleka penaltı noktasının üzerinden kafayla vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

MAÇ YİNE DURDU!

42' Sahaya atılan meşaleler nedeniyle Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Müsabaka 2 dakika sonra yeniden hareketlendi.

TRABZONSPOR 1-0 KONYASPOR (İLK YARI SONA ERDİ)

Halil Umut Meler'in düdüğüyle 2. yarı başladı.

MULEKA ATTI! KONYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

50' Konyaspor'da Muleka'nın yakaladığı ilk fırsatta Onana'dan kurtarış geldi ancak topu tekrar kontrol eden Muleka sırtı dönükken yerden vuruşla ağları buldu.

BARDHI PENALTIYI KAÇIRDI!

58' Konyaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Bardhi topu direğe nişanladı!

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

68' Sağ kanatta topla buluşan Pina'nın ortasında Augusto kafayla vurdu, kaleci Bahadır nefis kurtardı. Seken topta Augusto yine şansını denedi, bu kez top az farkla dışarı çıktı.

ADİL ARAYA GİRDİ, KORNER!

75' Trabzonspor'da Bouchouari'nin pasında ceza sahası içine hareketlenen Zobkov'dan önce Adil araya girerek topu kornere yolladı.

ONUACHU PENALTIDAN GOLÜNÜ ATTI

79' Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Onuachu topu ağlara gönderdi. Bordo-mavili ekip yeniden öne geçti.

MUCI'NİN ŞUTUNDA TOP AUTA ÇIKTI

88' Muçi'nin sağ çarprazdan çektiği şutta top az farkla dışarıya çıktı.