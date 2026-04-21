Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor deplasmanına çıkacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürerek tur atlamayı hedefliyor.

Süper Lig’de RAMS Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, rotasını Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi.

Karadeniz temsilcisi, 23 Nisan Perşembe günü oynanacak Samsunspor maçında deplasmandaki başarılı performansını devam ettirerek kupada bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

SON 9 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET YOK

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 9 deplasman karşılaşmasında yenilgi yaşamadı.

Ligde oynadığı 7 dış saha maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmayı kazandı.

Trabzonspor, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK’yı 2-1, Samsunspor’u 3-0, Kayserispor’u 3-1, Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederken Antalyaspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası’nda ise İstanbulspor’u 6-1, RAMS Başakşehir’i 4-2 mağlup etti.

DEPLASMAN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.

Bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 15 maçta ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile 32 puan elde ederek deplasmanda daha fazla puan topladı.