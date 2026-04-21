ABD Donanması, Boeing ile müşterek geliştirdiği ve 2023 yılında başlattığı JDAM-LR programında önemli bir aşama kaydetti.
ABD ilk kez test etti: Kritik hedefler için geliştirildi
ABD Donanması, JDAM güdüm kitinin uzun menzilli versiyonu olan JDAM-LR’ın ilk test faaliyetlerini gerçekleştirirken mühimmatın test esnasında 370 kilometre menzile ulaştığı belirtildi. ABD ordusu, geliştirdiği füzeyle kritik hedefleri, hava platformlarını riske atmadan vurabilmeyi amaçlıyor.Derleyen: Sinan Başhan
SavunmaSanayiST'de yer alan habere göre, JDAM-LR’ın; güvenli ayrılma testleri, mevcut arayüzleri kullanma kabiliyeti, turbojet motorla uçuşu ve navigasyonu test edildi.
MENZİL 370 KM'YE ULAŞTI
Testler esnasında F/A-18 savaş uçağından atılan mühimmat, 370 kilometre menzile ulaştı.
JDAM Güdüm Kiti’nin JDAM-ER versiyonunda olduğu gibi bir kanat kitine sahip olan JDAM-LR’, farklı olarak ise TDI J85 Turbojet Motoru’nu kullanıyor.
JDAM ve JDAM-ER mühimmatları itkisizken, JDAM-LR bu turbojet motor sayesinde yaklaşık 225 kilogram ağırlığında bir harp başlığı ile 500 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşabilecek.
Öte yandan JDAM-LR’ın harp başlığı bulunmayan ‘sahte hedef (decoy)’ versiyonu ise daha büyük bir yakıt tankı sayesinde 1300 kilometre menzile ulaşabilecek.
Şu an için tıpkı klasik JDAM Güdüm Kiti’nde olduğu gibi GPS/INS güdüm sistemine sahip olan JDAM-LR’a, istenildiği taktirde arayıcı başlıklar, verbağları ve diğer görev elektronikleri entegre edilebilecek.
Mühimmatın geliştirilmesindeki ana motivasyonun ise hava savunma bataryaları gibi kritik hedefleri, hava platformlarını riske atmadan vurabilecek uzun menzilli ve düşük maliyetli bir seçeneğin oluşturulması olduğu biliniyor.
Bugüne kadar 500 bin adede yakın JDAM satışı gerçekleştiren Boeing’in, İtkili JDAM için de yoğun bir taleple karşılaşacağı değerlendiriliyor.