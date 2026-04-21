Rıza Kayaalp rekora bir adım uzakta: 13. Avrupa şampiyonluğu finali bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Türk güreş tarihine damga vuracak anlara sahne oluyor. Finale yükselen milli güreşçi Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanması halinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza atacak.
Rıza Kayaalp, Tiran’daki Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi ve 13. altın madalya için Macar rakibiyle mindere inecek. Skandal dolu maçların ardından tarihi rekoru kırmaya hazırlanan milli güreşçi, saat kaçta karşılaşacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı izlenebilecek mi? Tüm detaylar burada...Derleyen: Abdullah Kerzi
ecrübeli sporcu, bugün mindere çıkacağı kritik mücadele öncesinde hem rakiplerle hem de sportmenlik dışı davranışlarla mücadele ettiğini vurgulayarak dikkatleri üzerine çekti.
Rekor Kapısında Kritik Mücadele
Rıza Kayaalp, turnuvada adım adım finale yürürken bir kez daha iddialı duruşunu ortaya koydu. United World Wrestling takvimine göre grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilo finalleri bu akşam seansında yapılacak.
Gözler ise 130 kiloda Rıza Kayaalp’in vereceği mücadeleye çevrildi. Bu final, yalnızca bir madalya mücadelesi değil, aynı zamanda kariyerinin en özel sayfalarından birini yazacak.
Final Saati ve Yayın Detayları
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo final karşılaşması bugün 21 Nisan 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Organizasyon programına göre finaller saat 18.00’de başlayacak.
Rıza Kayaalp’in mücadelesinin tam saati, aynı kategorideki diğer karşılaşmaların süresine göre belirlenecek. Milli güreşçimizin tahmini olarak saat 21.00’de mindere çıkması beklense de karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler "8.00'dan itibaren ekran başına kilitlenecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Rakibiyle Yüzleşiyor
Rıza Kayaalp, finalde geçen yılın Dünya ikincisi Macar güreşçi Darius Attila Vitek ile karşılaşacak. Avrupa şampiyonalarında bugüne kadar 12 altın ve 2 gümüş madalya elde eden milli sporcu, 15. kez finale çıkarak büyük bir başarıya daha imza attı. Galibiyet halinde 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak.
Skandalları Geride Bırakan Zafer Arayışı
Turnuvada Belaruslu Pavel Hlinchuk’un kendisine tokat atmasıyla rakibin diskalifiye edildiği maçta finale çıkan Rıza Kayaalp, yaşananları şöyle değerlendirdi:
“Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka, yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı.”
Milli güreşçi, ikinci maçta dudağının şiştiğini ve tribünlerin gördüğü darbeyi hakemlerin görmediğini de sözlerine ekledi. “Kardeşim Taha’yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık, kendimi onunla iyi hissediyorum. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız” diyerek kararlılığını ortaya koydu.
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekleri için teşekkür etti. “Sayın Cumhurbaşkanımız bize kamp eğitim tesisi yapılması talimatı verdi Sakarya’da. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Taha kardeşim çok koşturdu, ben şahidim. Cumhurbaşkanımızın yanına da gittiğimde ‘13. şampiyonluğu almadan gelme, rekor kır’ dedi. Biz de söz verdik” ifadelerini kullandı.
Tribünlerden gelen desteğin kendisini daha da motive ettiğini belirten milli sporcu, “Bizi canı gönülden seven insanlar var. Türkiye’den buraya geldiler. Allah razı olsun gelenlerden. Biz Taha Akgül’le ölene kadar beraberiz” dedi.
“Şampiyonun yüzünü görüyorsunuz. Rus rakibi kafa vurdu yüzüne. Rekoru kırmaması için yapıyorlar. Belaruslu sporcunun efsanemize yaptığı ortada. Yaptığı saygısızlığı affetmediler, şampiyonadan diskalifiye ettiler. 2 yıldır Allah biliyor Rıza’nın ne çektiğini. Rıza’nın hiçbir şeye ihtiyacı yok, sadece ülkesini en iyi şekilde temsil edebilmek ve rekoru Türkiye’ye getirebilmek için mücadele ediyor” şeklinde konuştu.
Akgül, rekorun bir daha kırılmasının zor olduğuna dikkat çekerek, “Bu rekor bir daha kırılamaz, mümkün görmüyorum. Biz güreşi en iyi yerlere getirmek için elimizi taşın altına koyduk. Bize bol bol dua edin, daha işimiz bitmedi. Beraber ısınacağız maça. Birbirimize çok iyi geliyoruz” dedi.
Rıza Kayaalp Kimdir?
10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya gelen milli güreşçi, küçük yaşlardan itibaren spora yönelmiş ve kısa sürede uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden en önemli sporculardan biri haline gelmiştir.
Rıza Kayaalp’in Olimpiyat başarıları şöyle:
2012 Londra Olimpiyatları’nda bronz madalya,
2016 Rio Olimpiyatları’nda gümüş madalya,
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya
Bu sonuçlarla üç farklı Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanarak Türk güreş tarihinde özel bir konuma ulaşmıştır.
Kariyerinin en dikkat çeken yönü ise istikrarlı şampiyonluk performansıdır. 5 kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 2011, 2015, 2017, 2019 ve 2022 yıllarında bu unvanı elde etmiştir.
Avrupa şampiyonalarında ise 12 kez altın, 2 kez gümüş madalya kazanmıştır. Grekoromen stil 130 kiloda dünyanın en dominant güreşçilerinden biri olarak kabul edilmektedir.