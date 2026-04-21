Ukrayna Premier Ligi'nin 24'üncü haftasında Arda Turan yönetimindeki lider Shakhtar Donetsk, üçüncü sırada yer alan Ruslan Rotan'ın ekibi Polisyya ile karşı karşıya geldi.

SHAKHTAR ZORLU MAÇI TEK GOLLE KAZANDI

Hafta için UEFA Konferans Ligi'nde yarı final bileti alarak büyük mutluluk yaşayan Shakhtar Donetsk, Avrupa zaferinin getirdiği moralle tarihi rekabette gol atamadığı zorlu rakibi Polisyya'yı 1-0 mağlup etti.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 56'ıncı dakikada Valerii Bondar kaydetti.

Bu sonuçla Shakhtar puanını 54'e yükselterek liderliği bırakmadı ve şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

ARDA TURAN: 'İŞİMİZİ DAHA KALİTELİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan ligde henüz rahat bir pozisyonda olmadıklarını ifade ederek, "Büyük takımlar her zaman böyle anlarda performanslarını yükseltmek zorundadır ve şu anda biz de işimizi daha kaliteli bir şekilde yapmalıyız" diye konuştu.

'POLISSYYA'NIN OYUNUNA GERÇEKTEN HAYRANIM'

Öte yandan rakip Polisyya'dan övgü dolu sözlerle bahseden Turan, "Meslektaşım Sayın Ruslan Rotan'dan da bahsetmek istiyorum. İnanılmaz bir iş çıkarıyor ve Polisyya'nın oyununa gerçekten hayranım. Bunu daha önce birçok kez dile getirdim. Sahanın son üçte birlik bölümündeki agresiflikleri konusunda bizden bile daha iyiler." dedi.

'OYUNCULARIMLA İNANILMAZ GURUR DUYUYORUM'

Ayrıca oyuncularının kötü bir tarihi istatistiği de bugün sildiğine değinen genç teknik adam, "Rekabetin tarihine baktığımızda, Shakhtar gibi bir kulübün Polisyya'ya karşı bugüne kadar tek bir gol bile atamamış olması gerçekten acı verici. Oyuncularımın bu tatsız tarihi bölümü silip bugün yeni bir sayfa yazmalarından dolayı inanılmaz gurur duyuyorum."