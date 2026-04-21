21 Nisan 2026 Salı
Doların yerini o para alacak: Uzman ekonomist açıkladı

Doların yerini o para alacak: Uzman ekonomist açıkladı

Petrodolar sistemi çöküyor. Hürmüz Boğazı kriziyle petrol fiyatları uçtu, dolar zayıflıyor. Dünya yeni altına dayalı yeni düzene geçiyor. Altın ve gümüş parlayacak mı? Ekonomist Bayram Başaran çarpıcı analizini Ebru Güngör’le paylaştı. Doların sonu mu geliyor?

Ekonomist Bayram Başaran, Ebru Güngör ile yaptığı analizde küresel ekonomide köklü bir değişimin eşiğinde olduğumuzu belirtti.

Başaran, “Haftaya savaş gölgesinde başladık. Hürmüz Boğazı yine kapanıyor. Petrol arzı tarihin en sert daralmasını yaşıyor. Sadece 50 günde piyasadan 500 milyon varil petrol silindi” dedi.

Petrol fiyatlarındaki yüzde 7-8’lik yükselişi de bu gelişmeye bağladı.

Petrodolar sisteminin dağıldığını net bir şekilde ifade eden Başaran şu sözleri kullandı:
“Petrodolar sistemi çöküyor. Amerika Körfez ülkelerine ‘Sizi koruruz, siz de petrolü dolarla satın’ diyordu.

Bu sistemle Amerika bedava finansman sağlıyordu. BRICS ülkeleri, başta Çin ve Rusya, bunu yıktı. Yuan’la ticarete, altına dayalı sisteme geçiyorlar. 1971 öncesi Bretton Woods benzeri bir modele dönülüyor.”

Doların küresel konumundaki gerilemeye de dikkat çeken ekonomist, “Doların küresel ticaretteki payı yüzde 82’lerden yüzde 44’lere düştü. Rezervlerdeki payı ise yüzde 37-38’lere geriledi.

Japonya, Hindistan, BAE ve Suudi Arabistan Yuan’la ticarete başladı. Amerika dolar ihraç edemiyor, bütçe açıkları devasa boyutta” ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüş için de uzun vadeli olumlu beklentisini dile getiren Başaran, kısa vadeli manipülasyonlara rağmen değerli metallerin yükseleceğini belirtti.

Çin’in rekor gümüş ithalatı ve BRICS’in altın destekli para arayışını bu yükselişin ana nedenleri arasında gösterdi.

Türkiye cephesinde ise Merkez Bankası’nın faiz kararını, enflasyon ve kur baskısını izlemenin önemine işaret eden Başaran, yatırımcıları fiziki varlıklara ve risk yönetimine dikkat etmeye çağırdı.

Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

