Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
Altın, petrol, dolar, gümüş ve bitcoinde son durum ne? Anlaşma sinyali piyasaları alt üst etti

Altın, petrol, dolar, gümüş ve bitcoinde son durum ne? Anlaşma sinyali piyasaları alt üst etti

Petrol, taraflar arasındaki ateşkes sona ermeden önce İran’ın İslamabad’da ABD ile müzakerelere katılacağına dair işaretlerle geriledi. Altın, doların güçlenmesiyle geriledi. Anlaşma sinyali piyasaları alt üst etti. İşte güncel gram altın, dolar ve petrol fiyatları....

Züleyha Öncü
Spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.807,91 dolara gerileyerek, Pazartesi günü 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından düşüşünü sürdürdü.

İşte Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarında son durum;

Gram Altın Bugün Ne Kadar?

Alış: 6.853 TL

Satış: 6.938 TL

Yarım Altın Bugün Ne Kadar?

Alış: 22.472 TL


Satış:22.727 TL

Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?

Alış: 11.236 TL


Satış: 11.369 TL

ONS Altın Bugün Ne Kadar?

Ons altın 4.789 TL'den işlem görüyor.

Dolar Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa ABD doları alış fiyatı 44,8829 TL, satış fiyatı 44,8915 TL şeklindedir.

Euro Bugün Ne Kadar?

Euro 53,0125 TL 'den serbest piyasada işlem görüyor.

Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

Brent petrol, Pazartesi günü yüzde 5,6 yükseldikten sonra varil başına 94,44 dolara kadar yüzde 1,1 düştü.

Gümüş Bugün Ne Kadar?

21 Nisan 2026 itibarıyla gümüşün gram fiyatı yaklaşık 114 TL - 117 TL aralığında işlem görmektedir. Gün içi hareketlilikle 1 gram gümüş için anlık satış fiyatı 115-116 TL

Bitcoin Bugün Ne Kadar?

Bitcoin (BTC) güncel fiyatı 75.760 Dolar.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

Kaynak: Haber Merkezi
